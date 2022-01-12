عربي-دولي

الدفاع الأوكرانية تعلن بدء مستشارين أميركيين العمل لديها على أساس دائم

Lebanon 24
12-01-2022 | 15:30
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أعلنت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الأوكرانية، أن مستشارين اثنين من الولايات المتحدة بدآ العمل في وزارة الدفاع على أساس دائم.
وقالت الإدارة في بيان على "فيسبوك": "بدأ المستشاران الأميركيان، كريس ريزو، وتود براون، العمل في إدارة السياسة الدفاعية بوزارة الدفاع الأوكرانية على أساس دائم في 11 كانون الثاني 2022".
وبحسب الوزارة، فإن المسؤوليات الرئيسية للمستشارين تشمل تقديم المساعدة الاستشارية في تنفيذ إجراءات إصلاح متعلقة بمسائل السياسة الدفاعية، بالإضافة إلى التكامل الأوروبي الأطلسي".
تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا منذ تنفيذ الانقلاب والاستيلاء بالقوة على السلطة في كييف تتبع سياسة الاندماج مع الغرب، وفي هذا الإطار أجرت تعديلات على دستور البلاد، وعززت مساعيها لدخول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وفي المقابل أعلن المسؤولون في الغرب في أكثر من مناسبة أن حصول أوكرانيا على عضوية في الاتحاد الأوروبي في السنوات القادمة أمر غير واقعي.
بدوره أعلن الأمين العام السابق لحلف الناتو، أندرس فوغ راسموسن، أنه من أجل الانضمام إلى الحلف، ستحتاج كييف إلى تحقيق عدد من المعايير، والتي سيستغرق تنفيذها الكثير من الوقت.
المصدر: روسيا اليوم
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