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الحكومة الألمانية: انضمام أوكرانيا إلى حلف ما ليس قيد النقاش

Lebanon 24
12-01-2022 | 16:30
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أكدت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، أن موضوع انضمام أوكرانيا إلى أي حلف من الأحلاف ليس قيد النقاش حاليا.
وخلال موجز صحفي قال المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، شتيفن هيبشترايت: "بإمكان كل دولة أن تقرر ما هو الحلف الذي تريد أن تنضم إليه، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الحلف المحدد".
وأضاف: "مع ذلك فإني أود أن أقول بكل وضوح أن انضمام أوكرانيا إلى أي حلف كان ليس قيد المناقشة في الوقت الحالي".
وعشية رأس السنة الجديدة أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن اتصالا هاتفيا دام 50 دقيقة، وكشف الكرملين لاحقا أنه ركز على موضوع المفاوضات بين موسكو وواشنطن حول ضمانات الأمن.
وتتوقع روسيا أن تسفر المفاوضات عن تقديم الولايات المتحدة ضمانات أمنية ملزمة قانونا لموسكو حول تخلي حلف الناتو عن التوسع شرقا ونشر أسلحة فتاكة قرب الحدود الروسية. كما حذر الرئيس الروسي، بحسب الكرملين، من أن فرض عقوبات جديدة محتملة على روسيا قد يقود إلى قطع جميع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وتضرر علاقات موسكو مع الغرب بصورة عامة.
وبعد مشاورات أجرتها روسيا والولايات المتحدة في جنيف في 9 و10 كانون الثاني حول مقترحات موسكو الخاصة بضمانات الأمن، تستضيف بروكسل اليوم الأربعاء اجتماعا لمجلس "روسيا - الناتو" عقد لمناقشة الموضوع ذاته، وذلك قبل إجراء مشاورات روسية غربية في فيينا في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا غدا الخميس.
المصدر: روسيا اليوم
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