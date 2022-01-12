19
o
بيروت
23
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
طوكيو تسجل أعلى حصيلة بإصابات كورونا منذ تشرين الأول الماضي
Lebanon 24
12-01-2022
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت طوكيو، اليوم الأربعاء، تسجيل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا في أكثر من أربعة أشهر.
وأكدت طوكيو، تسجيل 2198 حالة إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد من الإصابات الجديدة في أكثر من أربعة أشهر، مع استمرار انتشار الموجة السادسة من الوباء التي يحفزها متحور "أوميكرون".
يذكر أن الرقم الذي أبلغت عنه حكومة العاصمة اليابانية، هو أكثر من ضعف عدد الحالات المسجلة يوم أمس البالغ عددها 962، وحوالي خمسة أضعاف عن الأسبوع السابق.
تابع
الأكثر قراءة
الى اللبنانيين... اليكم خريطة الطرقات التي ستقطع غدا في مختلف الاراضي اللبنانية
Lebanon 24
الى اللبنانيين... اليكم خريطة الطرقات التي ستقطع غدا في مختلف الاراضي اللبنانية
05:08 | 2022-01-12
12/01/2022 05:08:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج ستندم حين تنفصلين عنها.. ماذا عنك؟
Lebanon 24
هذه الأبراج ستندم حين تنفصلين عنها.. ماذا عنك؟
07:00 | 2022-01-12
12/01/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عائدة: لبنان على موعد مع منخفض جوي.. استعدوا لموجة برد قاسية!
Lebanon 24
الأمطار عائدة: لبنان على موعد مع منخفض جوي.. استعدوا لموجة برد قاسية!
04:27 | 2022-01-12
12/01/2022 04:27:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية "يوم الغضب"... النيران تضرم في مكاتب مصرف لبنان والمصارف والمؤسسات التعليمية تقفل (فيديو)
Lebanon 24
عشية "يوم الغضب"... النيران تضرم في مكاتب مصرف لبنان والمصارف والمؤسسات التعليمية تقفل (فيديو)
14:00 | 2022-01-12
12/01/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"يوم الغضب" مستمر.. كيف هي حال الطرقات الآن؟ (صور)
Lebanon 24
"يوم الغضب" مستمر.. كيف هي حال الطرقات الآن؟ (صور)
22:22 | 2022-01-12
12/01/2022 10:22:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2022-01-13
اتفاق إيران النووي.. هل يمكن إنقاذه؟
03:00 | 2022-01-13
هونغ كونغ تعتزم إقرار قانون يجرم مزيدا من الأفعال المعادية "للأمن القومي"
02:45 | 2022-01-13
بعد احتجازها من قبل الحوثيين...فريق أممي يتواصل مع طاقم سفينة إماراتية
02:30 | 2022-01-13
12 قتيلا في حادث سير "مرعب" بين حافلة وسيارة في جنوب إفريقيا
02:00 | 2022-01-13
مقتل شخص وإصابة آخرين بحادث في منجم بمحافظة قم
01:30 | 2022-01-13
الولايات المتحدة بصدد تصميم قاذفة مسيّرة فرط صوتية
فيديو
رفض الجلوس إلى جانبها.. رابعة الزيات لرجل دين: "انا بتحجب لرب العالمين مش لإلك" (فيديو)
Lebanon 24
رفض الجلوس إلى جانبها.. رابعة الزيات لرجل دين: "انا بتحجب لرب العالمين مش لإلك" (فيديو)
02:00 | 2022-01-13
13/01/2022 10:58:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تداول صور لزوجة جورج قرداحي.. والجمهور يشبهها بالأجنبيات (فيديو)
Lebanon 24
تداول صور لزوجة جورج قرداحي.. والجمهور يشبهها بالأجنبيات (فيديو)
02:05 | 2022-01-12
13/01/2022 10:58:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
02:00 | 2022-01-11
13/01/2022 10:58:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact