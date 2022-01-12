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طوكيو تسجل أعلى حصيلة بإصابات كورونا منذ تشرين الأول الماضي

Lebanon 24
12-01-2022 | 23:30
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أعلنت طوكيو، اليوم الأربعاء، تسجيل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا في أكثر من أربعة أشهر.
وأكدت طوكيو، تسجيل 2198 حالة إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد من الإصابات الجديدة في أكثر من أربعة أشهر، مع استمرار انتشار الموجة السادسة من الوباء التي يحفزها متحور "أوميكرون".

يذكر أن الرقم الذي أبلغت عنه حكومة العاصمة اليابانية، هو أكثر من ضعف عدد الحالات المسجلة يوم أمس البالغ عددها 962، وحوالي خمسة أضعاف عن الأسبوع السابق.
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