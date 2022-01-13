وزيرة الخارجية البريطانية تخطط لزيارة روسيا





وحسب المصادر، فإن الزيارة قد تتم في بداية شباط المقبل، بينما قال مصدر آخر إن مثل هذه الزيارة غير واردة على الجدول في الوقت الحالي.



ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر المقربة من الوزيرة، أن "هناك أمورا كثيرة يجب أن تحدث من أجل أن تتم الزيارة، لكنها... ستدرس إمكانية الزيارة إذا كانت اللحظة مناسبة وإذا كان من شأن ذلك أن يساعد في تحقيق أهدافنا". أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية نقلا عن مصادر حكومية، بأن وزيرة الخارجية ليز تروس تخطط لزيارة موسكو.وحسب المصادر، فإن الزيارة قد تتم في بداية شباط المقبل، بينما قال مصدر آخر إن مثل هذه الزيارة غير واردة على الجدول في الوقت الحالي.ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر المقربة من الوزيرة، أن "هناك أمورا كثيرة يجب أن تحدث من أجل أن تتم الزيارة، لكنها... ستدرس إمكانية الزيارة إذا كانت اللحظة مناسبة وإذا كان من شأن ذلك أن يساعد في تحقيق أهدافنا".

وفي حال قيام تروس بهذه الزيارة، ستكون أول وزيرة خارجية بريطانية تزور روسيا منذ عام 2017، عندما وصل إلى موسكو بوريس جونسون رئيس الوزراء الحالي الذي كان وزيرا للخارجية آنذاك.



وصرحت تروس في أعقاب اجتماع مجلس روسيا – الناتو بأن "الطريق الوحيد" لروسيا هو "وقف التصعيد" حول أوكرانيا، و"المشاركة في المناقشات البناءة".