اتفاق إيران النووي.. هل يمكن إنقاذه؟

أصبح من الواضح بشكل متزايد أن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، أو الاتفاق النووي الإيراني، يمثل تحديًا كبيرًا دون ضمان استمراريته. بعد عدة سنوات من انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة وشروعه في شن حملة ضغوط قصوى على إيران، وردت الأخيرة بتسريع وتوسيع برنامجها النووي، يجب على صانعي السياسة في واشنطن وطهران التأكد من أن الصفقة، بمجرد إحيائها، تظل سارية المفعول لجميع أطرافها طوال مدتها بالكامل. بينما يدعو بعض السياسيين إلى تكثيف الضغط الاقتصادي والتهديدات العسكرية ضد إيران لجعلها متوافقة مع أهداف الولايات المتحدة، أثبتت هذه الأدوات أنها تأتي بنتائج عكسية وتتصاعد بشكل خطير. وبدلاً من ذلك، يكمن الحل الأفضل في تعزيز خطة العمل الشاملة المشتركة بطريقة تقلل من احتمال انشقاق الأطراف عنها.وبحسب مجلة "ذا ناشونال انترست" الأميركية، "لا يخفى على أحد أن آليات إنفاذ خطة العمل الشاملة المشتركة والتكاليف والفوائد الإجمالية مشوهة، ولكن ما هو أقل إدراكًا هو أن عدم التوازن الداخلي لهذه الخطة يقوض مصالح الولايات المتحدة وأهداف منع انتشار الأسلحة النووية. ولعل أبرز مظاهر هذا الخلل هو فشل الاتفاقية في إقامة ردع قانوني وسياسي متبادل بين إيران والولايات المتحدة فيما يتعلق بانتهاك الاتفاقية أو الانسحاب منها كليًا. وبدلاً من ذلك، شيدت خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) ردعًا من جانب واحد ضد إيران من خلال التهديد بالعودة إلى فرض عقوبات متعددة الأطراف وأحادية الجانب ضدها وإحالتها تلقائيًا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في حالة انتهاكها للاتفاقية أو الانسحاب منها. على عكس إيران، لم تواجه الولايات المتحدة والأطراف الأخرى في خطة العمل الشاملة المشتركة أي عوائق قانونية أو سياسية للانسحاب من الاتفاقية أو عدم الامتثال لها بأي شكل آخر. على هذا النحو، كان الرادع الوحيد المحتمل ضد انشقاق الولايات المتحدة والأعضاء الآخرين هو التدابير النووية الأحادية لإيران خارج خطة العمل الشاملة المشتركة لرفع تكاليف عدم الامتثال لهذه الأطراف. ومع ذلك، فإن التفاوت الهائل في القوة بين إيران والولايات المتحدة وعدم اليقين بشأن قدرة طهران السياسية والتقنية على اللجوء إلى هذه الإجراءات ترك مجالًا لسوء التقدير وقوض الردع الأحادي لإيران. وقد تفاقم هذا الشرط بسبب السهولة النسبية والسرعة التي يمكن بواسطتها أن تستعيد واشنطن عقوباتها ضد العملية الأكثر صعوبة وطولاً التي يتعين على طهران القيام بها لإعادة بناء منشآتها النووية المفككة".ورأت المجلة أنه "من الواضح أن هذا الوضع لا يصب في مصلحة أي مشارك في خطة العمل المشتركة الشاملة على المدى الطويل، كما أظهرت التطورات التي حدثت في السنوات العديدة الماضية. كثيرًا ما ندد مسؤولو إدارة بايدن بانسحاب إدارة ترامب باعتباره خطأ استراتيجيًا وكواحد من أسوأ قرارات السياسة الخارجية لواشنطن على مدار العقد الماضي. والمجتمع الدولي أيضًا، الذي كان في يوم من الأيام لا مباليًا إلى حد كبير بخطة العمل المشتركة الشاملة، مقتنع الآن في الغالب بأن استعادة الاتفاقية وعودة جميع الأطراف إلى الامتثال لهما في مصلحة السلام والأمن الإقليميين. اليوم، بينما يواصل أعضاء سابقون وحاليون في الحكومة الإسرائيلية رفض خطة العمل الشاملة المشتركة باعتبارها اتفاقية خطيرة تمهد الطريق لإيران لصنع قنبلة نووية، يدرك العديد من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين وبعض كبار المسؤولين الحاليين أن انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة كان خطأ فادحًا قوض أمن إسرائيل، وبالتالي فقد دعموا محاولة إدارة بايدن للانضمام إلى الصفقة".وبحسب المجلة، "إن تصحيح هذا المأزق وتقليل فرص حدوث انهيار آخر للخطة يتطلب بناء ردع قانوني وسياسي متبادل في هذا الصدد. أي إجراءات قانونية وسياسية تجعل انتهاك الاتفاق والانسحاب منه مكلفًا ومرهقًا يمكن أن يساهم في تحقيق هذا الهدف. إن إضافة المزيد من لاعبي الفيتو المحليين والدوليين من أجل أن يصبح قرار الانسحاب فعالاً هي إحدى هذه الآليات. قد يأخذ ذلك شكل استنفاد عملية مراجعة داخلية صارمة ضمن خطة العمل المشتركة الشاملة ويتطلب تفويضًا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة و / أو الهيئة التشريعية الوطنية للأطراف المعنية لإكمال محاولة الانسحاب. في حين أن هذه الآليات يمكن أن تساعد في تثبيت التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة للأطراف من خلال إقامة عقبات قانونية وسياسية تحول دون التخلي عن الصفقة، إن وضع نظام تعويض مالي دولي للأطراف الذين يعانون من خسارة اقتصادية نتيجة انسحاب أحد الأعضاء يمكن أن يؤدي إلى زيادة التكاليف وتقليل فوائد الانشقاق للطرف المعني. من المؤكد أن أياً من هذه الآليات لن يوفر ردعًا آمنًا ضد أي انسحاب أميركي في المستقبل، ولكن مزيجًا من هذه الإجراءات القانونية والسياسية، وخطة التعويض المالي، والتهديد الموثوق بتوسع نووي إيراني أكثر تشددًا من شأنه أن يقلل من فرص هذا السيناريو".وتابعت، "في حين أن غياب الردع القانوني والسياسي المتبادل الفعال لا يزال يمثل أكبر تهديد لإحياء واستمرارية خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن أي قضايا أخرى، من شأنها ان تقلل من الفوائد الاقتصادية الفعلية للصفقة للأطراف، وتشكل تحديًا مشابهًا للاتفاقية من خلال تقويض الدعم الشعبي والنخبوي للصفقة. يُظهر سجل تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة من 2016 إلى 2018 أن إيران لم تكن قادرة على الوصول الكامل إلى النظام المالي الدولي بسبب القيود الأميركية المستمرة على المعاملات المتعلقة بالدولار الإيراني ومخاطر الإبحار في حقل الألغام القانوني لنظام العقوبات الأميركي الذي لا يزال سارياً على البنوك والشركات الأجنبية. في حين أن تطبيق هذه القيود لا يتعارض مع نص خطة العمل الشاملة المشتركة، إلا أنه يتعارض مع روح الاتفاق للسماح لإيران بالانخراط بحرية في التجارة الدولية مقابل توفير ضمانات موضوعية بأن برنامجها النووي لن يتحول أبدًا إلى أغراض عسكرية. وبالمثل، فإن فرض عقوبات جديدة على إيران لأغراض غير نووية ليس محظورًا بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة طالما أنها لا تلغي آثار إزالة العقوبات المتعلقة بالمجال النووي. بالنظر إلى مجالات الخلاف الأخرى بين طهران وواشنطن، من المفهوم أن حكومة الولايات المتحدة لن ترغب في التخلي عن سلاح العقوبات ضد إيران في ضوء قيمتها الرافعة ووظيفتها السياسية لإرضاء مجموعات المصالح المحلية وخدمة أهداف رمزية ومعبرة. لكن يجب موازنة هذه الضرورات مع الهدف الأكثر أهمية بكثير المتمثل في منع انتشار الأسلحة النووية تجاه إيران. إن أي عقوبات جديدة من شأنها أن تقوض الفوائد الاقتصادية للاتفاق لإيران، تخاطر أيضًا بتقويض الدعم لخطة العمل الشاملة المشتركة داخلها، وبالتالي الإضرار بأهداف حظر الانتشار النووي الأوسع نطاقًا".وختمت المجلة، "بشكل عام، بدلاً من الإصرار على استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بشكل صارم في شكلها الأصلي وتنفيذها وفقًا لخطابها، يجب على الأطراف السعي إلى تصحيح اختلال التوازن في الاتفاقية في ما يتعلق بآليات تنفيذها وتحقيق فوائدها الاقتصادية. من المرجح أن يؤدي الفشل في معالجة أوجه القصور المهمة هذه إلى تمهيد الطريق لإيران ذات قدرات نووية أكثر تقدمًا وغير مقيدة وتتمتع بوضع العتبة النووية، أو نزاع عسكري كارثي معها من المحتمل أن يجتاح منطقة الشرق الأوسط بأكملها وما وراءها".