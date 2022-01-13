عربي-دولي

قوات بقيادة روسيا تبدأ انسحابها من كازاخستان

Lebanon 24
13-01-2022 | 06:00
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كشفت مصادر روسية أن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بدأت بالانسحاب من كازاخستان اليوم الخميس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إن قوات حفظ السلام، التي تقودها روسيا، بدأت الخميس انسحابها من كازاخستان، حيث أُرسلت لدعم السلطات في مواجهة أعمال شغب غير مسبوقة في الدولة الكبرى في وسط آسيا.

وقالت الوزارة في بيان إن "وحدات جنود السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بدأت، بعدما أنجزت المهام المحددة، تحضير معدّاتها العسكرية والتقنية لنقلها إلى طائرات سلاح الجوّ الروسي بهدف العودة إلى قاعدتها الدائمة" وفقا لفرانس برس.

وجاء الإعلان عن موعد الانسحاب، على لسان رئيس كازخستان قاسم جومارت توكاييف، خلال اجتماع مع الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس.

وكان قاسم جومارت توكاييف، أعلن أمس الأربعاء اكتمال مهمة لحفظ السلام في بلاده نفذتها منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا، بحسب رويترز.

وقالت المنظمة إن وحدة حفظ السلام ستستغرق 10 أيام للانسحاب الكامل وإن هذه العملية ستبدأ الخميس.

وجاءت مشاركة هذه القوات، ضمن عملية لفرض القانون عقب اضطرابات واسعة ضربت عاصمة البلاد الاقتصادية ألماتي.
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