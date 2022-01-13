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عربي-دولي
هل تستطيع تحديد "إيفرست"؟.. صور مذهلة من الفضاء
Lebanon 24
13-01-2022
|
06:30
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نشر رائد الفضاء مارك فاندي، صوراً لجبل إيفرست، التقطها أثناء تواجده في محطة الفضاء الدولية.
ونشر فاندي الصور على حسابه الرسمي في "تويتر" مرفقا إياها بتعليق: "هل يمكنك العثور على جبل إيفرست في هذه الصورة؟".
وعلّق عدد كبير من متابعي فاندي على منشوره، وحاولوا تحديد إيفرست، بينما استسلم آخرون لصعوبة المهمة.
ويمتد جبل إيفرست عبر حدود الصين ونيبال، وقد تسلقه البشر لأول مرة في عام 1953، علما أن ارتفاع أعلى قمة فيه يبلغ 8849 متراً.
ويشهد الجبل سنوياً حالات وفيات بسبب وعورته والطقس غير المستقر على قمته، حيث يشير الخبراء إلى أن ما يتراوح بين 5 و10 متسلقين يلقون حتفهم كل عام هناك.
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