الكرملين: فرض عقوبات أميركية على بوتين تجاوز للحدود

نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن الكرملين أن "فرض عقوبات أميركية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال شنت روسيا هجوما على أوكرانيا سيكون تجاوزا للحدود"، بعد تقديم أعضاء ديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي اقتراح قانون ينص على ذلك.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف: "إن فرض عقوبات على رئيس دولة إجراء يتجاوز الحدود، وبمثابة قطع للعلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن "اقتراح القانون لا يسهل قيام جو بناء للمحادثات الحاصلة بين روسيا والقوى الغربية".