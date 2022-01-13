11 قتيلا في انقلاب شاحنة صغيرة في الفلبين

قتل 11 شخصا على الأقل إثر انقلاب شاحنة صغيرة تقل أشخاصا بينهم أطفال كانوا متجهين للمشاركة في حفلة في جنوب الفلبين، على ما نقت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة اليوم.