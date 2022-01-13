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11 قتيلا في انقلاب شاحنة صغيرة في الفلبين

Lebanon 24
13-01-2022 | 08:30
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 قتل 11 شخصا على الأقل إثر انقلاب شاحنة صغيرة تقل أشخاصا بينهم أطفال كانوا متجهين للمشاركة في حفلة في جنوب الفلبين، على ما نقت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة اليوم.
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