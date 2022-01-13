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كوريا الجنوبية: قادرون على اعتراض صواريخ الجارة الشمالية السريعة

Lebanon 24
13-01-2022 | 09:00
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أكدت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنها قادرة على اكتشاف واعتراض ما تدعي كوريا الشمالية أنه صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بو سونغ-تشان: "اسمحوا لي أن أوضح أن جيش كوريا الجنوبية يمتلك قدرات ليس فقط على اكتشاف هذه القذائف ولكن أيضا لاعتراضها". وأضاف: "لقد عكفنا أيضا على تعزيز نظامنا بشكل مستمر للاستجابة".

كما أشار بو إلى أن الصاروخ الذي تم إطلاقه هذا الأسبوع سجل سرعة قصوى تبلغ 10 ماخ- أي 10 أضعاف سرعة الصوت- خلال "مرحلة التعزيز" بعد الإقلاع مباشرة، ما يشير إلى أنه قد يكون صاروخا باليستيا قياسيا.

وزعمت كوريا الشمالية أنها نفذت بنجاح إطلاق صاروخين تفوق سرعتهما سرعة الصوت،  في إشارة إلى سعيها المستمر للحصول على صاروخ عالي التقنية.
 
 
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