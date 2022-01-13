عربي-دولي

لافروف: مطالب أميركا بعودة قواتها إلى الثكنات غير مقبولة

Lebanon 24
13-01-2022 | 10:30
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 نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله: "إن موسكو ليست مستعدة حتى لمناقشة المطالب الأميركية "غير المقبولة" بعودة قواتها الموجودة على أراضيها إلى ثكناتها". 
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سيرغي لافروف

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