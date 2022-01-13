لافروف: مطالب أميركا بعودة قواتها إلى الثكنات غير مقبولة

نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله: "إن موسكو ليست مستعدة حتى لمناقشة المطالب الأميركية "غير المقبولة" بعودة قواتها الموجودة على أراضيها إلى ثكناتها".