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عربي-دولي
لافروف: مطالب أميركا بعودة قواتها إلى الثكنات غير مقبولة
Lebanon 24
13-01-2022
|
10:30
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نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله: "إن موسكو ليست مستعدة حتى لمناقشة المطالب الأميركية "غير المقبولة" بعودة قواتها الموجودة على أراضيها إلى ثكناتها".
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