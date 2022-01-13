عربي-دولي

الشيوخ الأميركي يصوت اليوم على مشروع العقوبات ضد "السيل الشمالي-2"

Lebanon 24
13-01-2022 | 13:30
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قرر مجلس الشيوخ الأميركي إجراء تصويت اليوم الخميس على مشروع قانون يلزم الرئيس جو بايدن بتشديد العقوبات ضد خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" لتزويد أوروبا بالغاز الروسي.
أفادت بذلك الخدمة الصحفية للمجلس، مضيفة أن تمرير المشروع الذي تقدم به السناتور الجمهوري تيد كروز، يتطلب ما لا يقل عن 60 صوتا مؤيدا، ما يعني ضرورة أن يدعمه عشرة ديمقراطيين على الأقل، في الوقت الذي تعارض فيه إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن تبني هذا القانون، حسب وسائل إعلام أميركية.
ويلزم مشروع القانون الرئيس بفرض عقوبات على "أي موظف في المؤسسة المعنية بالتخطيط أو البناء أو التشغيل" لخط الأنابيب، وعلى المؤسسة ذاتها أيضا.
وبهذه الطريقة، يحاول كروز تحقيق إلغاء الإعفاء من القيود الأمريكية للشركة المشغلة المشروع "نورد ستريم 2 إيه جي" ومديرها التنفيذي ماتياس فارنيغ.
وتشمل العقوبات حظر الأصول الواقعة ضمن نطاق الولاية القضائية الأميركية والحظر على دخول الولايات المتحدة.
وانتهى في أيلول الماضي مد خط الأنابيب "السيل الشمالي-2" الذي تبلغ سعته 55 مليار متر مكعب سنويا، عبر قاع بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا، لكن السلطات الألمانية والأوروبية علقت ترخيصه تحت ضغط من الولايات المتحدة، التي تريد استخدام هذا الموضوع كوسيلة ضغط على روسيا في ظل الوضع المتفاقم حول أوكرانيا.
المصدر: روسيا اليوم
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