عربي-دولي

قوات حفظ السلام تباشر بتسليم المواقع إلى الأمن الكازاخستاني

Lebanon 24
13-01-2022 | 14:30
A-
A+
Doc-P-906820-637776943134860876.jpg
Doc-P-906820-637776943134860876.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، باشرت بتسليم المواقع التي تشرف على حمايتها، إلى قوات الأمن الكازاخستانية.
وأضافت الوزارة، في بيانها: "وفقا للخطة التي وضعتها قيادة قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ووزارة الدفاع في جمهورية كازاخستان، بدأت عملية تسليم المواقع والمنشآت الهامة التي يحرسها عناصر قوة حفظ السلام إلى قوات الأمن الكازاخستانية".
ويشار إلى أن قوات حفظ السلام الجماعية، بدأت في تجهيز المعدات والعتاد لتحميلها على طائرات القوات الجوية الروسية، والعودة إلى نقاط انتشارها الدائمة.
من جانبه، قال ستانيسلاف زاس أمين عام منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إن منظمته نشرت أكثر من 2000 عسكري  لتنفيذ مهمة حفظ السلام في كازاخستان.
وأشار إلى أن قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة، استخدمت خلال تنفيذه المهمة حوالي 250 قطعة من المعدات العسكرية وتم نقلها إلى هناك بواسطة أكثر من 100 طائرة.
وأشار زاس إلى أن  طيران النقل العسكري للقوات الجوية والفضائية الروسية، نفذ مهمته بدقة وبتنسيق جيد.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2022-01-13
16:00 | 2022-01-13
15:30 | 2022-01-13
15:00 | 2022-01-13
13:30 | 2022-01-13
13:02 | 2022-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website