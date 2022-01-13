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عربي-دولي
قوات حفظ السلام تباشر بتسليم المواقع إلى الأمن الكازاخستاني
Lebanon 24
13-01-2022
|
14:30
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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، باشرت بتسليم المواقع التي تشرف على حمايتها، إلى قوات الأمن الكازاخستانية.
وأضافت الوزارة، في بيانها: "وفقا للخطة التي وضعتها قيادة قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ووزارة الدفاع في جمهورية كازاخستان، بدأت عملية تسليم المواقع والمنشآت الهامة التي يحرسها عناصر قوة حفظ السلام إلى قوات الأمن الكازاخستانية".
ويشار إلى أن قوات حفظ السلام الجماعية، بدأت في تجهيز المعدات والعتاد لتحميلها على طائرات القوات الجوية الروسية، والعودة إلى نقاط انتشارها الدائمة.
من جانبه، قال ستانيسلاف زاس أمين عام منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إن منظمته نشرت أكثر من 2000 عسكري لتنفيذ مهمة حفظ السلام في كازاخستان.
وأشار إلى أن قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة، استخدمت خلال تنفيذه المهمة حوالي 250 قطعة من المعدات العسكرية وتم نقلها إلى هناك بواسطة أكثر من 100 طائرة.
وأشار زاس إلى أن طيران النقل العسكري للقوات الجوية والفضائية الروسية، نفذ مهمته بدقة وبتنسيق جيد.
المصدر:
روسيا اليوم
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