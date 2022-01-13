السيسي يبدي استعداده لمغادرة الحكم إذا رغب الشعب

أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استعداده لإجراء انتخابات رئاسية كل عام، مؤكدا أنه مستعد لمغادرة الحكم إذا رغب الشعب في ذلك.

وحسب تصريحات للسيسي نقلتها وسائل إعلام مصرية، قال: "مستعد أعمل انتخابات في مصر كل سنة.. لو الناس مش عايزاني همشي على طول".

لكن الرئيس المصري خاطب الراغبين في ذلك، قائلا: "بس تكاليف الانتخابات ادفعوها أنتم".تصريحات السيسي جاءت خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ جنوبي سيناء.ولفت الرئيس المصري إلى أن "حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع"، مشيرا إلى أن "الدول المتقدمة استغرقت وقتا للوصول إلى التطور المنشود".يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد عقد لقاء، مساء أمس الأربعاء، مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، حضره رئيس الحكومة المصرية مصطفى مبولي، وعدد من الوزراء.وتعقد فعاليات المنتدى الرابع لشباب العالم في مدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من 10 كانون الثاني الجاري، وحتى اليوم الخميس 13 كانون الثاني الجاري، بمشاركة شباب من 196 دولة من مختلف دول العالم.