عربي-دولي

السيسي يبدي استعداده لمغادرة الحكم إذا رغب الشعب

Lebanon 24
13-01-2022 | 15:30
A-
A+
Doc-P-906840-637776970559046192.jpg
Doc-P-906840-637776970559046192.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استعداده لإجراء انتخابات رئاسية كل عام، مؤكدا أنه مستعد لمغادرة الحكم إذا رغب الشعب في ذلك.
وحسب تصريحات للسيسي نقلتها وسائل إعلام مصرية، قال: "مستعد أعمل انتخابات في مصر كل سنة.. لو الناس مش عايزاني همشي على طول".
لكن الرئيس المصري خاطب الراغبين في ذلك، قائلا: "بس تكاليف الانتخابات ادفعوها أنتم".
تصريحات السيسي جاءت خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ جنوبي سيناء.
ولفت الرئيس المصري إلى أن "حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع"، مشيرا إلى أن "الدول المتقدمة استغرقت وقتا للوصول إلى التطور المنشود".
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد عقد لقاء، مساء أمس الأربعاء، مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، حضره رئيس الحكومة المصرية مصطفى مبولي، وعدد من الوزراء.
وتعقد فعاليات المنتدى الرابع لشباب العالم في مدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من 10 كانون الثاني الجاري، وحتى اليوم الخميس 13 كانون الثاني الجاري، بمشاركة شباب من 196 دولة من مختلف دول العالم.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2022-01-13
16:00 | 2022-01-13
15:00 | 2022-01-13
14:30 | 2022-01-13
13:30 | 2022-01-13
13:02 | 2022-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website