14
o
بيروت
15
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
السيسي يبدي استعداده لمغادرة الحكم إذا رغب الشعب
Lebanon 24
13-01-2022
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استعداده لإجراء انتخابات رئاسية كل عام، مؤكدا أنه مستعد لمغادرة الحكم إذا رغب الشعب في ذلك.
وحسب تصريحات للسيسي نقلتها وسائل إعلام مصرية، قال: "مستعد أعمل انتخابات في مصر كل سنة.. لو الناس مش عايزاني همشي على طول".
لكن الرئيس المصري خاطب الراغبين في ذلك، قائلا: "بس تكاليف الانتخابات ادفعوها أنتم".
تصريحات السيسي جاءت خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ جنوبي سيناء.
ولفت الرئيس المصري إلى أن "حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع"، مشيرا إلى أن "الدول المتقدمة استغرقت وقتا للوصول إلى التطور المنشود".
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد عقد لقاء، مساء أمس الأربعاء، مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، حضره رئيس الحكومة المصرية مصطفى مبولي، وعدد من الوزراء.
وتعقد فعاليات المنتدى الرابع لشباب العالم في مدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من 10 كانون الثاني الجاري، وحتى اليوم الخميس 13 كانون الثاني الجاري، بمشاركة شباب من 196 دولة من مختلف دول العالم.
المصدر:
سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
أصحاب هذه الأبراج يصنفون بأنهم الأكثر ذكاء.. من هم؟
Lebanon 24
أصحاب هذه الأبراج يصنفون بأنهم الأكثر ذكاء.. من هم؟
02:40 | 2022-01-13
13/01/2022 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الـ100 دولار القديمة.. هذا ما فعلته مصارف مع عملائها
Lebanon 24
بشأن الـ100 دولار القديمة.. هذا ما فعلته مصارف مع عملائها
05:46 | 2022-01-13
13/01/2022 05:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. استعدوا لهذا الأمر
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. استعدوا لهذا الأمر
07:58 | 2022-01-13
13/01/2022 07:58:01
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار كبير يهزّ الجنوب (صور وفيديو)
Lebanon 24
انفجار كبير يهزّ الجنوب (صور وفيديو)
19:30 | 2022-01-12
12/01/2022 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاعلامية سمر الحاج في ذمة الله
Lebanon 24
الاعلامية سمر الحاج في ذمة الله
02:45 | 2022-01-13
13/01/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:30 | 2022-01-13
روسيا تحصل على حاملات صواريخ جديدة
16:00 | 2022-01-13
"تجسس جماعي" في القطب الشمالي... من يراقب من؟
15:00 | 2022-01-13
إصابة أفراد البعثة الأميركية في جنيف وباريس بمتلازمة هافانا
14:30 | 2022-01-13
قوات حفظ السلام تباشر بتسليم المواقع إلى الأمن الكازاخستاني
13:30 | 2022-01-13
الشيوخ الأميركي يصوت اليوم على مشروع العقوبات ضد "السيل الشمالي-2"
13:02 | 2022-01-13
قصف صاروخي يستهدف السفارة الأميركية في العراق
فيديو
رفض الجلوس إلى جانبها.. رابعة الزيات لرجل دين: "انا بتحجب لرب العالمين مش لإلك" (فيديو)
Lebanon 24
رفض الجلوس إلى جانبها.. رابعة الزيات لرجل دين: "انا بتحجب لرب العالمين مش لإلك" (فيديو)
02:00 | 2022-01-13
14/01/2022 01:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تداول صور لزوجة جورج قرداحي.. والجمهور يشبهها بالأجنبيات (فيديو)
Lebanon 24
تداول صور لزوجة جورج قرداحي.. والجمهور يشبهها بالأجنبيات (فيديو)
02:05 | 2022-01-12
14/01/2022 01:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
02:00 | 2022-01-11
14/01/2022 01:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact