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قصف صاروخي يستهدف السفارة الأميركية في العراق

Lebanon 24
13-01-2022 | 13:02
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تعرضت السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد لهجوم صاروخي، مساء اليوم الخميس، في حين أشارت المعلومات الأولية إلى تصدي منظومة الدفاع للهجوم.
وقال مصدر أمني : "تعرضت السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد لقصف بصاروخين".
وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك"، وفقا للمعلومات الأولية، تصدت منظومة الدفاع الصاروخية للهجوم.
وفي ذات السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين عسكريين عراقيين، قولهم إن صاروخين على الأقل أطلقا على السفارة الأميركية في بغداد وأسقط كليهما "دون سقوط خسائر مادية أو بشرية".
في وقت سابق من هذا الشهر، سقط صاروخ على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في العاصمة العراقية، بالقرب من مطار بغداد الدولي. لم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات.
يتعرض مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، لسلسلة من الهجمات الصاروخية المتكررة.
 
المصدر: سبوتنيك
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