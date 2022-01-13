قصف صاروخي يستهدف السفارة الأميركية في العراق

تعرضت السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد لهجوم صاروخي، مساء اليوم الخميس، في حين أشارت المعلومات الأولية إلى تصدي منظومة الدفاع للهجوم.وقال مصدر أمني : "تعرضت السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد لقصف بصاروخين".وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك"، وفقا للمعلومات الأولية، تصدت منظومة الدفاع الصاروخية للهجوم.وفي ذات السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين عسكريين عراقيين، قولهم إن صاروخين على الأقل أطلقا على السفارة الأميركية في بغداد وأسقط كليهما "دون سقوط خسائر مادية أو بشرية".