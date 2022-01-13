عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يعتزم إرسال بعثة تدريب عسكري إلى أوكرانيا

Lebanon 24
13-01-2022 | 23:00
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أكد الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم تشكيل بعثة عسكرية جديدة ستتولى تدريب ضباط رفيعي المستوى في الجيش الأوكراني.

وأعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، عن هذه الخطة أثناء مؤتمر صحفي افتراضي مشترك مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، في أعقاب اجتماع غير رسمي لوزراء الدفاع الأوروبيين في مدينة بريست.

وقال بوريل: "طرح على طاولة الوزراء اقتراح لتشكيل بعثة مثيلة للبعثتين في مالي أو جمهورية إفريقيا الوسطى، وهي ستعمل على تدريب كوادر عالية المستوى للجيش الأوكراني".

وذكر أن المشاورات جارية حاليا بشأن ما إذا كانت هذه البعثة مطلوبة، مضيفا: "أعتقد أننا سنتخذ هذا القرار قريبا".

كما أبدى المفوض نية الاتحاد الأوروبي إرسال خبراء معنيين بمحاربة التهديدات السيبرانية إلى أوكرانيا.

وحذر بوريل من أن التطورات المستقبلية حول أوكرانيا ستؤثر على مسألة بدء تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمال-2" الذي يربط بين روسيا وأوكرانيا، موضحا أن القرار بشأن بدء تشغيله سيعود إلى الجهات المختصة في أوروبا حصرا إذا لم يحدث تصعيد جديد حول أوكرانيا.

وأعلن بوريل عن رفض الاتحاد الأوروبي التام لمطالب روسيا لوقف تمدد حلف الناتو شرقا وتخليه عن فكرة انضمام أوكرانيا إليه، قائلا إنه لا يجوز فرض إرادة من الخارج على دول ذات سيادة.

وأشاد المفوض بمستوى تنسيق الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة وحلف الناتو بخصوص المفاوضات الجارية بين روسيا والغرب بشأن مبادرة الضمانات الأمنية التي قدمتها موسكو، معربا عن قناعته بأنه "لن يتم اتخاذ أي قرار يخص أمن أوروبا دون مشاركة الأوروبيين".
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