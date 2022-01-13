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عربي-دولي
لجنة نوبل: رئيس الوزراء الإثيوبي لديه مسؤولية خاصة لإنهاء النزاع في تيغراي
Lebanon 24
13-01-2022
|
23:30
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اعتبرت لجنة نوبل النرويجية أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الذي منحته جائزة نوبل للسلام عام 2019، لديه "مسؤولية خاصة" لإنهاء النزاع القائم في إقليم تيغراي منذ نهاية العام 2020.
وقالت اللجنة في رسالة لوكالة "فرانس برس"، "بصفته رئيسا للوزراء وحائزا على نوبل للسلام، أبي أحمد لديه مسؤولية خاصة لإنهاء النزاع والمساهمة في تحقيق السلام" في المنطقة حيث قتل آلاف الأشخاص بسبب النزاع.
هذا وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الذي ينحدر نفسه من هذا الإقليم الإثيوبي، من أن الحصار المفروض على إقليم تيغراي يمنع وصول الأدوية وغيرها من اللوازم المنقذة للأرواح إليه ويسبب "جحيما" في المنطقة.
واشتكت الأمم المتحدة مرارا في الأشهر الأخيرة من الحصار المفروض على منطقة تيغراي، ما منع وصول المساعدات الإنسانية إلى سكانها البالغ عددهم 6 ملايين نسمة.
وحملت "جبهة تحرير تيغراي" التي حكمت إثيوبيا لنحو ثلاثة عقود، السلاح منذ أن أرسل رئيس الوزراء الجيش الفيدرالي إلى تيغراي في نوفمبر 2020 بعد أن اتهمها بمهاجمة قواعد للجيش.
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