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بوتين يبحث مع توكاييف استعادة النظام في كازاخستان وانسحاب قوات حفظ السلام

Lebanon 24
14-01-2022 | 00:30
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا اليوم الخميس مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف آخر مستجدات الوضع في هذا البلد الذي مر منذ أوائل يناير الجاري باضطرابات واسعة النطاق.
وأكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان لها أن توكاييف خلال المكالمة أطلع بوتين على "الإجراءات الرامية إلى إتمام استعادة النظام في بلده والتي تأتي مع مراعاة دور قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي".
ولفت الكرملين إلى أن توكاييف أعرب عن امتنانه الخاص لروسيا لما قدمته من دعم ومساعدة إلى كازاخستان خلال الأزمة الأخيرة، باعتبار موسكو حليفة وشريكة استراتيجية لكازاخستان ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأشار البيان إلى أن الرئيسين بحثا المسائل المتعلقة ببدء عملية الانسحاب المنسق لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان اعتبارا من اليوم.
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