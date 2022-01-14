عربي-دولي

بارزاني: أرحب بتمديد مهام القوات الألمانية في العراق

Lebanon 24
14-01-2022 | 01:00
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رحب رئيس إقليم كردستان العراقي، نيجيرفان بارزاني، بتمديد مهام القوات الألمانية في العراق.
وقال، في تغريدة على موقع "تويتر": "إنني ارحب وأثني على قرار الحكومة الألمانية بتمديد انتشار قواتها في العراق".

وأضاف: "لا يزال تنظيم الدولة الإسلامية يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ولا بد من بذل جهود مشتركة لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه".

وكان بارزاني قد التقى الأحد الماضي، وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبريشت، حيث بحث معها علاقات ألمانيا مع العراق وإقليم كردستان، وخطر تهديدات داعش، مؤكدأ أن الحرب ضد داعش لم تنته.

واتفق الطرفان على أن الحرب ضد داعش لم تنته بعد وأن خطر وتهديدات الإرهاب في المنطقة، يمثلان خطرا وتهديدا لأمن واستقرار أوروبا والغرب أيضا.

ووافق مجلس الوزراء الألماني، على تمديد مهمة الجيش في العراق لمدة تسعة أشهر مع تعديل التفويض الممنوح للجيش في هذه المهمة.

ويتمثل التعديل في التفويض باستبعاد سوريا رسميا كمنطقة عمليات للجيش في هذه المهمة، وذلك بعد أن أوقفت ألمانيا تنفيذ طلعات استكشافية في المجال الجوي السوري.
 
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