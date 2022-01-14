عربي-دولي

بكين ردا على واشنطن: العقوبات لن تساعد في حل مشكلة شبه الجزيرة الكورية

Lebanon 24
14-01-2022 | 01:30
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في رد على واشنطن دون ذكر اسمها، صرحت خارجية الصين اليوم الخميس، بأن العقوبات لن تسهم في حل مشكلة شبه الجزيرة الكورية وأنه يجب على كافة الأطراف توخي الحذر في تصريحاتها وتصرفاتها.
جاء ذلك ردا على إعلان السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة  ليندا توماس-غرينفيلد أن واشنطن تعتزم فرض عقوبات جديدة، عبر مجلس الأمن الدول، على كوريا الشمالية، بعد تنفيذها سلسلة من التجارب الصاروخية خلال الأشهر الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين للصحفيين: "عارض الجانب الصيني دائما، أن تقوم أي دولة مسترشدة بقانونها الوطني، بفرض عقوبات أحادية الجانب واللجوء إلى استخدام ما يسمى بالولاية القضائية، خارج حدودها، ضد دول أخرى"، مؤكدا أن اللجوء إلى العقوبات في كل مناسبة "لن يساعد في حل مشكلة شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف: "نأمل أن تتوخى الأطراف المعنية الحذر في تصريحاتها وأفعالها، وأن تلتزم بالاتجاه الصحيح للحوار والمشاورات، وبذل المزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار في الوضع، والمضي قدما بشكل مشترك، في عملية التسوية السياسية لمشكلة شبه الجزيرة الكورية".

وفي وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 6 أشخاص في كوريا الشمالية، ومواطن روسي واحد، بتهمة "ارتباطهم ببرامج الصواريخ الباليستية" لبيونغ يانغ.
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