عربي-دولي

"نيويورك تايمز": الناتو لن يقبل انضمام أوكرانيا لعضويته

Lebanon 24
14-01-2022 | 02:30
A-
A+
Doc-P-906938-637777367866967042.jpg
Doc-P-906938-637777367866967042.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب فريق من المحللين لصحيفة "نيويورك تايمز" عن ثقتهم بأن أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام لحلف الناتو في المستقبل المنظور.

وحسب المحللين، فإن هناك عدة أسباب تحول دون انضمام أوكرانيا إلى الناتو، ومنها عدم ثقة الأعضاء الأوروبيين في الناتو بجدوى انضمام أوكرانيا.

وأشاروا إلى أنه على الرغم من تصريحات الإدارة الأمريكية، كان الرئيس جو بايدن يبدي الحذر دائما وأصبح أكثر اعتدالا تجاه توسع الناتو شرقا.

وبين الأسباب التي تعرقل انضمام أوكرانيا للناتو، عدم رضى الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى عن نتائج أوكرانيا في محاربة الفساد، حيث تحتل المرتبة 117 من أصل 180 في تصنيف Transparency International.

ولفت الخبراء إلى أن لدى روسيا وسائل اقتصادية للضغط على أوروبا، وخاصة توريدات الغاز، حيث تفضل الكثير من الدول عدم الإساءة لعلاقاتها مع موسكو.

وخلص أصحاب التحليل إلى أن أوكرانيا لن تتمكن على الأرجح من الحصول على موافقة جميع أعضاء الناتو الـ30 على انضمامها للحلف.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2022-01-14
06:00 | 2022-01-14
05:30 | 2022-01-14
05:00 | 2022-01-14
04:30 | 2022-01-14
04:00 | 2022-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website