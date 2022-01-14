حاكم كاليفورنيا يرفض الإفراج المشروط عن سرحان بشارة سرحان







وجاء إعلان نيوسوم بعد أن أوصى مجلس مراجعة في كاليفورنيا في أغسطس بالإفراج المشروط عن سرحان، على أن يخضع القرار للمراجعة من قبل الموظفين القانونيين بالمجلس ومن الحاكم نفسه. قال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، أمس الخميس، إنه رفض الإفراج المشروط عن سرحان بشارة سرحان، اللاجئ الفلسطيني الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة لاغتياله المرشح الرئاسي روبرت كينيدي في عام 1968.وجاء إعلان نيوسوم بعد أن أوصى مجلس مراجعة في كاليفورنيا في أغسطس بالإفراج المشروط عن سرحان، على أن يخضع القرار للمراجعة من قبل الموظفين القانونيين بالمجلس ومن الحاكم نفسه.

وسبق أن تم رفض الإفراج المشروط عن سرحان، البالغ من العمر 77 عاما، 15 مرة، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.



وقال نيوسوم توضيحا لقراره في مقال للرأي بصحيفة لوس أنجلوس تايمز، إنه لا يتفق مع استنتاج مجلس الإفراج المشروط بأن سرحان مؤهل للإفراج المشروط.





ولم ترد محامية سرحان، أنجيلا بيري على الفور على طلب للتعليق، لكنها قالت في وقت سابق إن سرحان لم يُتهم قط بارتكاب انتهاك خطير بالسجن وأن مسؤولي السجن اعتبروه منخفض الخطورة.



وأدين سرحان بقتل المرشح الرئاسي روبرت كينيدي (42 عاما) بالرصاص في فندق أمباسادور في لوس أنجلوس في 5 حزيران 1968.



ووقع إطلاق النار بعد دقائق من إلقاء السناتور والمدعي العام السابق خطاب النصر بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في كاليفورنيا. وتوفي كينيدي في اليوم التالي.



واغتيل شقيق كنيدي الأكبر الرئيس جون كينيدي في دالاس عام 1963. وكتب نيوسوم "بعد مراجعة القضية بعناية، بما في ذلك سجلات أرشيف ولاية كاليفورنيا، قررت أن سرحان لم يكتسب المسؤولية والبصيرة اللازمتين لدعم إطلاق سراحه الآمن في المجتمع".ولم ترد محامية سرحان، أنجيلا بيري على الفور على طلب للتعليق، لكنها قالت في وقت سابق إن سرحان لم يُتهم قط بارتكاب انتهاك خطير بالسجن وأن مسؤولي السجن اعتبروه منخفض الخطورة.وأدين سرحان بقتل المرشح الرئاسي روبرت كينيدي (42 عاما) بالرصاص في فندق أمباسادور في لوس أنجلوس في 5 حزيران 1968.ووقع إطلاق النار بعد دقائق من إلقاء السناتور والمدعي العام السابق خطاب النصر بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في كاليفورنيا. وتوفي كينيدي في اليوم التالي.واغتيل شقيق كنيدي الأكبر الرئيس جون كينيدي في دالاس عام 1963.