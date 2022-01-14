"فورين أفيرز": هل سيشهد العالم مزيداً من حروب الطائرات من دون طيار؟

أدى انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان في أب الماضي إلى إنهاء حرب استمرت 20 عامًا. ولكن، كما أكدت سلسلة من التحقيقات الأخيرة التي أجرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فقد شكلت أيضًا بداية عمليات "تشريح الجثة" حول ما فعلته الولايات المتحدة بشكل صحيح، وفي بعض الحالات ما ارتكبته بشكل خاطئ.وبحسب مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، "بالاعتماد على وثائق البنتاغون التي تم الحصول عليها من خلال قانون حرية المعلومات، كشفت مجلة "التايمز" الأميركية أن ضربات الطائرات الأميركية بدون طيار قتلت عددًا مقلقًا من المدنيين في أفغانستان، وهو نمط يبدو أنه يتماشى مع العمليات الأميركية في العراق وسوريا. كانت قرارات الاستهداف مشوبة أحيانًا بالتحيز التأكيدي: رأى محللو البنتاغون ما كانوا يتوقعون رؤيته، وغالبًا ما يصنفون المدنيين الذين يندفعون لمساعدة المتضررين من الضربات الأميركية على أنهم إرهابيون ويضربونهم أيضًا. تعد هذه التقارير خطوة أولى مهمة نحو تفسير أوجه القصور في حرب الطائرات من دون طيار التي أطلقتها واشنطن بعد 11 أيلول، وهي خطوة ينبغي على إدارة الرئيس جو بايدن البناء عليها وهي تختتم مراجعتها الخاصة لضربات الطائرات من دون طيار خارج مناطق الحرب التقليدية أو المعلنة. لكن لن تكتمل أي محاسبة لحرب الطائرات من دون طيار دون تحديد ما إذا كانت السياسات التي تهدف إلى تقليل الخسائر المدنية من الضربات الأميركية قد نجحت على الإطلاق. للإجابة على هذا السؤال، درسنا بيانات الضربات من باكستان، حيث قيل إن البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية نفذوا ما يقرب من 400 ضربة في فترة العشر سنوات قبل أن تشدد إدارة الرئيس باراك أوباما متطلبات الاستهداف. في عام 2013، غيرت الإدارة معيارها رسميًا من "اليقين المعقول" بعدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين إلى "شبه اليقين". ويُظهر تحليلنا أن هذا التغيير في السياسة قلل بشكل كبير من الخسائر المدنية في باكستان دون إعطاء الإرهابيين ميزة ملموسة، مما يشير إلى أن معايير الاستهداف الصارمة بالمثل قد تنقذ أرواح الأبرياء في مسارح مثل العراق وسوريا أيضًا".في سبيل الدقةوتابعت المجلة، "وفقًا لمكتب الصحافة الاستقصائية غير الربحي، الذي يجمع البيانات من التقارير الإخبارية والبيانات الرسمية والبيانات الصحفية والوثائق الأخرى، قتلت ضربات الطائرات الأميركية من دون طيار في أفغانستان وباكستان والصومال واليمن من 2002 إلى 2020 ما بين 10000 و 17000 شخص. ويعتقد أن ما بين 800 و1750 من القتلى كانوا من المدنيين، وسجلت باكستان النسبة الأعلى. لكن هذه البيانات المجمعة تحجب الاختلافات في معدل القتل بمرور الوقت، وفي المعايير التي استخدمتها مختلف الإدارات الأميركية للموازنة بين الحاجة إلى استهداف الإرهابيين المشتبه بهم وبين مطلب حماية المدنيين. شهد العام الأخير لإدارة الرئيس جورج بوش الإبن زيادة قدرها عشرة أضعاف في الإضرابات عن السنوات الثلاث السابقة مجتمعة. سارعت إدارة أوباما في هذا الاتجاه، حيث نفذت ثلاثة أضعاف عدد الضربات في أول عامين من إدارتها التي نفذتها إدارة بوش في ولايتها الثانية بأكملها. وأثارت الزيادة المصاحبة لسقوط ضحايا مدنيين، والتي بلغت ثلاثة قتلى مدنيين في كل غارة عام 2009، انتقادات من الأمم المتحدة وجماعات مراقبة مثل منظمة العفو الدولية. على هذه الخلفية، تبنى أوباما مجموعة من المتطلبات الأكثر صرامة للضربات الأميركية في المسارح غير المعلنة، بما في ذلك باكستان. اقترح النقاد أن السياسة لم تحقق الكثير. جادل الخبير القانوني جميل جعفر في كتابه الصادر عام 2016 بعنوان The Drone Memos ، بأن "القيود الأكثر صرامة التي فرضها أوباما على ضربات الطائرات من دون طيار يبدو أنه لم يكن لها سوى تأثير هامشي". ومع ذلك، يستند هذا التحليل إلى الأرقام الإجمالية للضحايا المدنيين، بدلاً من معدل التغيير في وفيات المدنيين بمرور الوقت. كما أنه لا ينظر في الآليات التي من خلالها قد يكون لمعيار أوباما شبه اليقين أن يؤثر على النتائج على الأرض. بحلول عام 2017، علاوة على ذلك، بدت مسألة فعالية سياسة أوباما موضع نقاش، حيث عاد الرئيس دونالد ترامب إلى معيار اليقين المعقول الأكثر تساهلاً".وبحسب المجلة، "يتخذ تحليلنا نهجًا مختلفًا، مع التركيز على تأثير معيار أوباما شبه المؤكد على معدل الخسائر المدنية المبلغ عنها بعد ضربات الطائرات الأميركية من دون طيار بالإضافة إلى معدل إصابة الضربات بأهدافها المقصودة. ابتداءً من عام 2011، بدأ المسؤولون الأميركيون مناقشة إرشادات الاستهداف الأكثر تقييدًا، ويبدو أن أوباما بدأ في تصعيد متطلبات الموافقات على الضربات في مناطق النزاع غير المعلنة، أي باكستان. على عكس الضربات الأميركية في أفغانستان والعراق، والتي استمرت وفقًا لمعيار اليقين المعقول الأكثر تساهلاً لأنها غالبًا ما كانت دفاعًا عن الجنود الأميركيين، بدأت الضربات في باكستان مشروطة على يقين شبه مؤكد من عدم وجود أضرار جانبية. الهدف النهائي لأوباما، كما أخبرنا كبار المسؤولين عن صياغة وتنفيذ ومراجعة الإصلاح، هو تشجيع القادة ومسؤولي المخابرات على شن ضربات أكثر دقة، ومن شأنها أن تساعد أيضًا في إعادة تأهيل صورة الولايات المتحدة في الخارج بعد الغضب العام بشأن مقتل المدنيين. فور بدء الإدارة مداولاتها السياسية في عام 2011، انخفض عدد الضحايا المدنيين من الضربات الأميركية في باكستان بشكل ملحوظ. في المتوسط، يكشف تحليلنا لبيانات الضربات من مكتب الصحافة الاستقصائية أن المداولات وما تلاها من تحول في السياسة أدى إلى تقليل الخسائر المدنية بمقدار 12 ضحية شهريًا أو ضحيتين مدنيتين في كل غارة. وبذلك، ساهمت هذه السياسة في زيادة دقة الضربات الأميركية إلى 95 بالمائة في باكستان. بعبارة أخرى، في ظل سياسة أوباما، اقتربت الضربات الأميركية في باكستان من دقة شبه كاملة. لو لم يغير أوباما سياسته، فإننا نقدر أن الضربات الأميركية في باكستان كانت ستؤدي إلى مقتل عدة مئات من المدنيين بين عام 2011 ونهاية ولايته الثانية في عام 2017. يعتبر الانخفاض في الخسائر المدنية أكثر من مجرد أداة إحصائية: جاء ذلك في أعقاب جهد متعمد من قبل إدارة أوباما لفرض إجراءات استهداف أكثر صرامة، بما في ذلك تفويض عدد أقل من قرارات الضرب للقادة في الميدان الذين، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، غالبًا ما أخطأوا في تحديد هوية المقاتلين بسبب التحيز المعرفي. صُممت سياسة أوباما صراحةً لغرس ثقافة "الاستخدام الفعال والتمييز للقوة" للتغلب على مثل هذا التحيز، وما يمكن أن تنتجه ضغوط ساحة المعركة مثل القلق والخوف والرغبة في حماية القوات الصديقة حتى لو كان ذلك يعني تعريض المدنيين لخطر أكبر".معضلة كاذبةوتابعت المجلة، "تُظهر حالة باكستان أن معيار شبه اليقين لضربات الطائرات الأميركية بدون طيار يمكن أن يقلل من الخسائر في صفوف المدنيين. لكن مثل هذا المعيار الصارم يفرض مقايضات. يمكن أن يؤدي نقل قرارات الاستهداف إلى أعلى التسلسل القيادي إلى إطالة الجداول الزمنية للموافقة على الضربات. حذر أحد المحللين السياسيين الذين قابلناهم من أن سياسة أوباما أدت إلى "فرص ضائعة" للقضاء على الإرهابيين. لكن يظهر بحثنا أن الحالات التي يكون فيها الوقت جوهريًا حقًا هي نادرة. تستفيد الضربة النموذجية من "الفريق الأحمر"، وهي ممارسة تتضمن جلب مجموعة خارجية من المحللين والقادة للتشكيك في مزايا الضربة بناءً على كامل المعلومات الاستخباراتية، مع مراعاة أي ثغرات في المعلومات. تشير حقيقة عدم وجود هجمات إرهابية كبيرة على الأراضي الأميركية خلال رئاسة أوباما إلى أن عتبة الاستهداف الأعلى في باكستان لم تكن بتكلفة ملموسة على الأمن القومي. إذا نجحت عتبة الاستهداف الأعلى في تقليل الخسائر المدنية في باكستان دون تعريض الأميركيين للخطر، فهناك سبب للاعتقاد بأن تعديلات الاستهداف المماثلة يمكن أن تسفر عن نفس النتائج في البلدان الأخرى حيث تقوم الولايات المتحدة حاليًا بضربات الطائرات من دون طيار. أحد العوامل المعقدة هو وجود أعداد كبيرة من القوات الأميركية على الأرض. في مسارح العمليات المعلنة، غالبًا ما يتم تنفيذ الضربات دعماً أو دفاعاً عن الجنود الأميركيين. ونتيجة لذلك، يحذر منتقدو معايير الاستهداف الأكثر صرامة من أن هذه المعايير قد تعرض الجنود الأميركيين لمخاطر أكبر في ساحة المعركة، حيث يمكن تقييد قدرة القادة على استخدام ضربات الطائرات من دون طيار للدعم الجوي القريب. هذه المقايضة أقل وضوحًا في مسارح العمليات غير المعلنة، حيث يوجد عدد أقل من الجنود الأميركيين على الأرض. ومع ذلك، سيتعين على إدارة بايدن تحقيق التوازن الصحيح بين الضرورة العسكرية وحماية أرواح المدنيين في مراجعتها المستمرة لبرنامج الولايات المتحدة للطائرات من دون طيار".وختمت المجلة، "بغض النظر عن مسرح العمليات المحدد، يجب أن يكون الحد من الخسائر المدنية في الحرب غاية في حد ذاته، ليس فقط لأن الولايات المتحدة مُلزمة بفعل ذلك بموجب القانون الدولي ولكن لأن الخسائر المدنية يُعتقد أنها تسهل على الإرهابيين تجنيد أتباع. يشير تحليلنا إلى أن الحد من وفيات المدنيين من ضربات الطائرات الأميركية من دون طيار لا يجب أن يأتي على حساب مكافحة الإرهاب بشكل فعال. يمكن لعتبة أكثر صرامة لضربات الطائرات الأميركية من دون طيار أن تقلل من الخسائر في صفوف المدنيين دون تشجيع العدو".