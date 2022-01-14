عربي-دولي

"قد تكون أشدّ فتكاً"... إكتشاف سلالة جديدة من "أوميكرون"

Lebanon 24
14-01-2022 | 06:00
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أنّ وزارة الصحة رصدت سلالة جديدة من متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وبحسب "مكان" فقد تم تشخيص 20 حالة على الأقل في مختبرين. ويخشى العلماء في العالم من أن تكون هذه السلالة الجديدة التي أطلق عليها (BA1) أكثر فتكا من "أوميكرون"، بعد أن تم تشخيصها في عدة دول أوروبية وكندا وأستراليا.

وتفيد إحصائية جديدة أن 300 ألف شخص أصيبوا بكورونا منذ بداية الشهر الجاري. وتظهر بيانات وزارة الصحة أن العدوى انتقلت إلى 20 ألف شخص، وارتفع عدد الحالات المرضية الخطيرة إلى 287.

وأعلن منسق شؤون الجائحة البروفيسور سلمان زرقا أنه سيتم بدءا من اليوم تفضيل الفئات المعرضة للخطر خلال الفحوصات لتشخيص الإصابة، موضحا أنه سيتم تخصيص لهم مسارات منفردة أثناء الفحص في صناديق المرضى وفي المراكز المكلفة بأخذ العينات المخبرية.

وأضاف: "نتائج فحص هذه الفئات ستصدر في وقت وجيز مقارنة مع باقي الشرائح"، مشيرا إلى أن "وزارة الصحة تعمل على زيادة عدد أجهزة الفحص في أنحاء البلاد، وسيتم إصدار توجيهات إلى مديري المستشفيات لتقليص التعامل مع الحالات الطبية غير الطارئة وتوظيف موارد لعلاج مرضى كورونا والإنفلونزا".
المصدر: العربية
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