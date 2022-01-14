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خامنئي ينشر فيديو لقتل ترامب افتراضياً!

Lebanon 24
14-01-2022 | 07:00
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رفضت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، جين بساكي التعليق على مقطع فيديو نشر على موقع المرشد الأعلى الإيراني يصور ضربة بطائرة بدون طيار تقتل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وردا على سؤال، رفضت بساكي مسألة إدانة نشر الفيديو أو التعليق على المسألة.

وأصدر المرشد الأعلى مقطع فيديو متحركًا على موقعه الرسمي على الإنترنت، يصور اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في لفتة استفزازية في وقت تجري المحادثات الدولية حول البرنامج النووي الإيراني.

ويظهر الفيديو الذي نشر في وقت متأخر من يوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني للمرشد الأعلى علي خامنئي، مسؤولين عسكريين إيرانيين يناورون بمراقبة عالية التقنية ومركبات قتالية بدون طيار تجاه ترمب بينما يلعب الغولف في بيئة شبه استوائية مماثلة لمنزله في فلوريدا.

يأتي ذلك بعد الذكرى الثانية لاغتيال الولايات المتحدة في 3 كانون الثاني 2020 لقاسم سليماني، القائد السابق ومهندس العمليات شبه العسكرية الإيرانية السرية في الخارج.
المصدر: العربية
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