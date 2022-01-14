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لافروف يتحدث عن "خطين أحمرين" بشأن أوكرانيا

Lebanon 24
14-01-2022 | 07:30
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أشار وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلى وجود "خطين أحمرين" بالنسبة لموسكو فيما يتعلق بأوكرانيا، محذرا من مغبة تدخل عسكريين من الناتو بالنزاع الدائر في دونباس.

وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي السنوي في موسكو اليوم الجمعة في معرض تعليقه على احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، إن روسيا ترفض رفضا قاطعا اقتراب الحلف من حدودها وتعتبر ذلك "خطا أحمر حقيقيا".

وأضاف لافروف: "حتى لو بقيت أوكرانيا خارج الناتو، فإنه قد تكون هناك اتفاقيات ثنائية محتملة مع الأمريكيين والبريطانيين والدول الغربية الأخرى التي تقيم منشآت وقواعد عسكرية على ضفاف بحر آزوف".

وتابع: "هذا أيضا غير مقبول بالنسبة لنا، لأن نشر أسلحة هجومية على أراضي جيراننا مثل أوكرانيا، يشكل تهديدا لروسيا، هو خط أحمر آخر".

ولفت لافروف إلى أن "المئات" من العسكريين الأمريكيين والبريطانيين موجودون في أوكرانيا، في حين يمثل قيام الغرب بتزويد أوكرانيا بالأسلحة "إغراء إضافيا" لكييف للجوء إلى استخدام القوة لحل النزاع في دونباس.

وحذر لافروف من أن مشاركة المدربين الغربيين في الصراع في دونباس غير مقبولة إطلاقا، وستكون "تجاوزا للخطوط الحمراء"، كما أنها ستعني "صداما مباشرا بين الروس من أصحاب الجنسية الأوكرانية من جهة، وعسكريي الناتو، من جهة أخرى".
المصدر: روسيا اليوم
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