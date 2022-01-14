عربي-دولي

زلزال بقوّة 6.7 على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل جاوة الإندونيسية

Lebanon 24
14-01-2022 | 09:00
A-
A+
Doc-P-907075-637777626514159292.jpg
Doc-P-907075-637777626514159292.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هز زلزال قوي، اليوم الجمعة، العاصمة الإندونيسية جاكرتا وإقليم جاوة الغربية، فيما لا يتوقع أن يتسبب بموجات مد عاتية.

فقد قالت هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية إن زلزالا بلغت قوته 6.7 على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل جزيرة جاوة، الأمر الذي دفع بعض السكان في العاصمة جاكرتا إلى الفرار من المباني في حالة ذعر.

وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 52 كيلومترا قبالة إقليم بانتن، على عمق 10 كيلومترات.

وأشارت الهيئة إلى أنه من غير المتوقع أن يتسبب في أمواج مد عاتية "تسونامي".

 وشعر السكان في جاكرتا بالزلزال بقوة.

وقالت المربية آني، البالغة من العمر 38 عاما والمقيمة في جاكرتا: "كنت خائفة جدا.. فجأة وقع زلزال وكان قويا جدا"، وفقا لرويترز.

وشعر السكان بالزلزال أيضا في إقليم جاوة الغربية وفي لامبونغ بجزيرة سومطرة.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2022-01-14
08:00 | 2022-01-14
07:30 | 2022-01-14
07:00 | 2022-01-14
06:30 | 2022-01-14
06:00 | 2022-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website