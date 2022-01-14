إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر ميناء جدة في السعودية

ضبط الأمن السعودي، اليوم الجمعة، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر ميناء جدة.



وقالت مديرية الجمارك: "تم إحباط محاولتي تهريب أكثر من 8 مليون حبة "كبتاغون" عبر ميناء جدة الإسلامي الأولى وردت مخبأة في إرسالية "بصل" والثانية مخبأة في براميل من مادة "السيليكون".