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عربي-دولي
إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر ميناء جدة في السعودية
Lebanon 24
14-01-2022
|
09:30
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ضبط الأمن السعودي، اليوم الجمعة، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر ميناء جدة.
وقالت مديرية الجمارك: "تم إحباط محاولتي تهريب أكثر من 8 مليون حبة "كبتاغون" عبر ميناء جدة الإسلامي الأولى وردت مخبأة في إرسالية "بصل" والثانية مخبأة في براميل من مادة "السيليكون".
المصدر: روسيا اليوم
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