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روسيا تُعلن القبض على مجموعة "هاكرز" بطلب من الولايات المتحدة

Lebanon 24
14-01-2022 | 12:30
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أعلنت روسيا أنها قبضت على مجموعة من قراصنة الإنترنت، بطلب من الولايات المتحدة.

وأكدت هيئة الأمن الفدرالية الروسية في بيان أصدرته اليوم الجمعة أنها تمكنت من تحديد جميع أفراد مجموعة الهاكرز الإجرامية التي تحمل اسم REvil وتوثيق تورطهم في تداولات غير قانونية لوسائل الدفع.

وأشارت الهيئة إلى أن التحقيق مع المجموعة أطلق بعد أن أبلغت الجهات المختصة في الولايات المتحدة روسيا بهوية زعيم المجموعة وتورطه في اعتداءات على موارد معلوماتية لشركات تكنولوجيا متقدمة أجنبية من خلال خرقها بواسطة برمجيات خبيثة وتشفير بياناتها وابتزاز مبالغ مالية مقابل فك تشفيرها.

وأوضحت الهيئة أن الهاكرز طوروا برمجيات خبيثة استخدمت لسرقة أموال من حسابات مصرفية لمواطنين أجانب وتحصيلها خصوصا بطريقة اقتناء بضائع قيمة في الإنترنت.

وأكد البيان أن أجهزة الأمن الروسية نفذت سلسلة عمليات منسقة في 25 مقر إقامة في مدينتي موسكو وبطرسبورغ ومقاطعات موسكو ولينينغراد وليبيتسك، بغية توقيف 14 شخصا من أفراد مجموعة الهاكرز المذكورة.

وأشار البيان إلى أن عناصر الأمن خلال العملية صادروا مبالغ مالية هائلة، منها أكثر من 426 مليون روبل (جزء منها بعملة معماة) و600 ألف دولار أمريكي و500 ألف يورو، بالإضافة إلى معدات حاسوبية و20 سيارة فاخرة تم اقتناؤها عبر الإنترنت.

وأشار البيان إلى أن العملية أسفرت عن القضاء على مجموعة الهاكرز المذكورة، وتم تحييد البنى التحتية التي استخدمها قراصنة الإنترنت لأغراض إجرامية، وتم إبلاغ الجهات الأمريكية المختصة بنتائج العملية.
المصدر: روسيا اليوم
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