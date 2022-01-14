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عربي-دولي
مكتب زيلينسكي: أوكرانيا تقترح عقد قمة افتراضية ثلاثية الأطراف مع روسيا والولايات المتحدة
Lebanon 24
14-01-2022
|
13:00
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أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تقترح عقد قمة افتراضية ثلاثية الأطراف مع روسيا والولايات المتحدة.
قال أندروي يارماك، مدير مكتب الرئيس زيلينسكي، في خطاب خلال فعالية في "المجلس الأطلسي" اليوم الجمعة ""نعتقد أنه سيكون من الممكن العمل على اجتماع ثلاثي، ربما مؤتمر عبر الفيديو".
وأشار يارماك إلى أن الجانب الأوكراني ينتظر رد الفعل الروسي، مشيرا إلى أن "الشركاء الأميركيين أبدوا اهتماما عميقا".
من جانبه، أكد دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي فلادمير بوتيت، أن موسكو لم تتلق مقترحات لعقد قمة روسية أمريكية أوكرانية من الجانب الأميركي.
قال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كانت مقترحات قد وردت بالفعل من الجانب الأميركي لعقد مثل هذه القمة: "لا، حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي شيء".
هذا وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، أن الحلف لن يتنازل عن التوسع ونشر القوات في الشرق.
وقال ستولتنبرغ، عبر الإذاعة البولندية: "نحن الآن في لحظة حرجة تجاه الأمن في أوروبا، ويجب أن نتحدث مع روسيا، بما في ذلك، ومن أجل أن ننقل إليها الموقف الإجماعي لجميع الحلفاء، بأننا لن نقدم أي تنازلات إذا كان الحديث يدور عن المبدأ". مشيرا إلى أنه "لكل دولة الحق في اختيار مسارها الخاص وتقرير ما إذا كانت تريد الانتماء إلى الحلف العسكري، الذي يمثله "الناتو" أم لا".
وأضاف ستولتنبرغ: "كذلك من حقنا حماية جميع الحلفاء ونشر القوات في الجزء الشرقي للناتو".
وأردف: "في الوقت نفسه، يجب أن نتحدث، ولذلك اقترحنا إجراء حوار بشأن مراقبة التسلح، وشفافية التدريبات العسكرية، وآليات الحد من المخاطر، على سبيل المثال، الحوادث والعديد من القضايا الأخرى".
المصدر:
سبوتنيك
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