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عربي-دولي
العراق يعلن الانتهاء من إنجاز الخندق الحدودي مع سوريا
Lebanon 24
14-01-2022
|
13:30
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أعلنت وزراة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، الانتهاء من إنجاز الخندق الحدودي مع سوريا، مشيرة إلى وضع خطط جديدة لتأمين الستار الحدودي.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية، بأن قيادة الفرقة 20 في الجيش العراقي، أنهت إنجاز الخندق الحدودي مع سوريا بالكامل.
ونقلت الوكالة عن قائد الفرقة 20، العميد الركن أثير حمزة جاسم الربيعي، قوله: "بحسب التوجيهات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة، فإن قضاء سنجار ينعم بالأمن بشكل كامل بالتعاون بين الأجهزة الأمنية كافة بمختلف مسمياتها من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والحشد العشائري والبيشمركة، فضلاً عن الدور الكبير للحكومة المحلية"، مؤكداً أن "الجيش قادر على صنع الأمن والأمان وتقديم الخدمة الأفضل في قضاء سنجار وفي كل أنحاء الموصل".
وأوضح الربيعي، أن "الحدود مؤمنة مع سوريا من خلال الكاميرات الحرارية، وكذلك الطائرات المسيرة وعلى مدار 24 ساعة بحسب الاتفاقيات الدولية الناصة على تأمين الحدود ما بين القطاعات، حرس الحدود والجيش ولمسافة 10 إلى 12 كيلومتراً لمنع أي محاولة للتسلل على الحدود من الجانب السوري، وبالمقابل عدم السماح لأي متسلل الخروج نحو الجانب السوري".
وأضاف: "نتيجة التعاون الوثيق مع المواطنين لم تسجل خلال الشهر الماضي أي حالات تسلل أو حوادث جنائية وإرهابية في نينوى في قضاءي سنجار والبعاج"، لافتاً إلى أن "اجتماعاً أسبوعيا دوريا يعقد بين الأجهزة والوكالات الأمنية لتبادل المعلومات، وعلى ضوئه تقوم قيادة الفرقة 20 وبحسب توجيهات قائد عمليات غرب نينوى بتنفيذ عمليات استباقية لمنع حدوث أي خروقات أمنية".
من جانب آخر، لفت العميد إلى "وضع خطط مستقبلية بإعادة فتح القطاعات بما يؤمن الحماية في إقليم كردستان ومناطق المتنازع عليها، وهناك تعاون بين الأجهزة الأمنية لإحباط أي استهداف أو اعتداء على محافظة أربيل أو سوريا".
وتابع أن "عمليات استباقية مستمرة ومشتركة بين قوات الجيش مع الحشد الشعبي والحشد العشائري على طول خط السد المرابط من مخفر جبارات إلى حضر والذي يبلغ طوله 142 كيلومتراً، وبمعدل أربع عمليات أسبوعياً لمنع أي عملية تسلل من الصحراء عبر قاطع المسؤولية"، مبيناً أن "العمليات مستمرة وبدعم قوات طيران الجيش والقوة الجوية".
المصدر:
سبوتنيك
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