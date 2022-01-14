السويد تقرر سحب جنودها من القوات الخاصة الأوروبية في مالي

أعلنت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي اليوم الجمعة أن عسكريي بلادها سيغادرون القوات الخاصة الأوروبية "تاكوبا" في مالي.وقالت ليندي للصحفيين على هامش اجتماع وزراء خارجية أوروبا في بريست غرب فرنسا: "قررنا بالفعل أننا سنترك قوة تاكوبا هذا العام."، مضيفة أن استكهولم ستعيد النظر أيضا في مشاركتها في قوات حفظ السلام الأممية في منطقة الساحل بعد وصول "متعاقدين عسكريين روس" إلى مالي.وقالت: "نحن نعلم الآن أن (هناك) مجموعة فاغنر.. وإذا كان لها تأثير أقوى فلن يكون من الممكن الاستمرار في بقاء هذه الأعداد الكبيرة من قواتنا"، مضيفة أن البرلمان السويدي سيناقش مسألة مالي في الأسبوع المقبل، وقالت: "بالطبع ستكون لهذا الأمر تبعات".