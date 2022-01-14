13
o
بيروت
12
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
12
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
السويد تقرر سحب جنودها من القوات الخاصة الأوروبية في مالي
Lebanon 24
14-01-2022
|
11:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي اليوم الجمعة أن عسكريي بلادها سيغادرون القوات الخاصة الأوروبية "تاكوبا" في مالي.
وقالت ليندي للصحفيين على هامش اجتماع وزراء خارجية أوروبا في بريست غرب فرنسا: "قررنا بالفعل أننا سنترك قوة تاكوبا هذا العام."، مضيفة أن استكهولم ستعيد النظر أيضا في مشاركتها في قوات حفظ السلام الأممية في منطقة الساحل بعد وصول "متعاقدين عسكريين روس" إلى مالي.
وقالت: "نحن نعلم الآن أن (هناك) مجموعة فاغنر.. وإذا كان لها تأثير أقوى فلن يكون من الممكن الاستمرار في بقاء هذه الأعداد الكبيرة من قواتنا"، مضيفة أن البرلمان السويدي سيناقش مسألة مالي في الأسبوع المقبل، وقالت: "بالطبع ستكون لهذا الأمر تبعات".
وفي شباط الماضي، أعلن المتحدث باسم الجيش السويدي أن "الخطوات الأولى" من عملية نشر 150 جنديا من قواته الخاصة في مالي قد بدأت، موضحا أن قوات بلاده ستواكب الجيش المالي في العمليات القتالية التي يقودها ضد "الجهاديين".
بذلك أصبحت السويد ثالث دولة أوروبية بعد التشيك وإستونيا، لبت طلب فرنسا دعم قوة "تاكوبا"، ومهمتها تدريب القوات المالية وتوسيع نطاق المشاركة في عملية مكافحة التنظيمات "الجهادية".
وفي وقت سابق، نفت الحكومة المالية جميع مزاعم انتشار مسلحين من الشركة الأمنية الروسية الخاصة "مجموعة فاغنر" في البلاد، وذلك بعد بيان أصدرته 15 دولة غربية تتحدث عن هذه المزاعم.
وأوضحت حكومة مالي أن "مدربين روس، مثلهم مثل بعثة التدريب الأوروبية، موجودون في مالي في إطار تعزيز القدرات العملياتية للقوات الوطنية للدفاع والأمن".
تابع
الأكثر قراءة
السرّ ينكشف.. لهذا السبب تراجع الدولار بقوّة
Lebanon 24
السرّ ينكشف.. لهذا السبب تراجع الدولار بقوّة
04:25 | 2022-01-14
14/01/2022 04:25:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر قارورة الغاز يسجل انخفاضاً.. كم بلغ اليوم؟
Lebanon 24
سعر قارورة الغاز يسجل انخفاضاً.. كم بلغ اليوم؟
02:14 | 2022-01-14
14/01/2022 02:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض كبير للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
إنخفاض كبير للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:45 | 2022-01-14
14/01/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجلُ سمر الحاج يودّعها بعباراتٍ حزينة.. هذا ما قاله لوالدته (صورة)
Lebanon 24
نجلُ سمر الحاج يودّعها بعباراتٍ حزينة.. هذا ما قاله لوالدته (صورة)
00:16 | 2022-01-14
14/01/2022 12:16:41
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية إلى إنخفاض... ويقترب من سعر "صيرفة"
Lebanon 24
دولار السوق الموازية إلى إنخفاض... ويقترب من سعر "صيرفة"
08:30 | 2022-01-14
14/01/2022 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:55 | 2022-01-14
الاتحاد الأوروبي يدعو لإحالة الوضع في سوريا إلى الجنائية الدولية
16:30 | 2022-01-14
العراق.. اعتقال 11 عنصرًا من تنظيم "داعش" في محافظة الأنبار
16:00 | 2022-01-14
الرد الحازم والاستعداد لأي تطور... روسيا وأميركا تتبادلان التحذير بشأن الأزمة في أوكرانيا
15:30 | 2022-01-14
فنلندا: لا نخطط للانضمام للناتو
15:13 | 2022-01-14
إثيوبيا تقترح إنشاء منطقة عازلة مع إقليم تيغراي
15:10 | 2022-01-14
الداخلية التونسية: متظاهرون حاولوا اقتحام الحواجز الأمنية وسط تونس
فيديو
خامنئي ينشر فيديو لقتل ترامب افتراضياً!
Lebanon 24
خامنئي ينشر فيديو لقتل ترامب افتراضياً!
07:00 | 2022-01-14
15/01/2022 00:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
رفض الجلوس إلى جانبها.. رابعة الزيات لرجل دين: "انا بتحجب لرب العالمين مش لإلك" (فيديو)
Lebanon 24
رفض الجلوس إلى جانبها.. رابعة الزيات لرجل دين: "انا بتحجب لرب العالمين مش لإلك" (فيديو)
02:00 | 2022-01-13
15/01/2022 00:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تداول صور لزوجة جورج قرداحي.. والجمهور يشبهها بالأجنبيات (فيديو)
Lebanon 24
تداول صور لزوجة جورج قرداحي.. والجمهور يشبهها بالأجنبيات (فيديو)
02:05 | 2022-01-12
15/01/2022 00:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact