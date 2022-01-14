فنلندا: لا نخطط للانضمام للناتو

أعلن وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو أن بلاده لا تنظر حاليا في إمكانية الانضمام إلى حلف الناتو.وقال حسب صحيفة Ilta-Sanomat المحلية: "لا تدرس فنلندا مع الناتو إمكانية انضمامها للحلف، وليس لدينا مثل هذه الخطط في المستقبل المنظور".وأشار هافيستو إلى أن السياسات الأمنية التي تنتهجها فنلندا لا تزال ثابتة.وسبق أن أعلن الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو أن بلاده تحتفظ بالحق في طلب الانضمام إلى الناتو، معربا عن رفضه للمقترحات الأمنية التي طرحتها روسيا على واشنطن والناتو لوقف زحف الأطلسي شرقا وعدم ضم أوكرانيا.