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العراق.. اعتقال 11 عنصرًا من تنظيم "داعش" في محافظة الأنبار

Lebanon 24
14-01-2022 | 16:30
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أعلنت قوات الأمن العراقية يوم الجمعة القبض على 11 عنصرا في تنظيم "داعش" الإرهابي بمناطق متفرقة في محافظة الأنبار.

وقالت خلية الإعلام الأمني: "بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في مناطق متفرقة بمحافظة الأنبار من إلقاء القبض على 11 إرهابيا".

وأضافت أنه جرى تدوين إفاداتهم بعد ما اعترفوا بانتمائهم "لعصابات داعش الإرهابية وشاركوا بمواجهات وتعرضات على القوات الأمنية خلال عمليات التحرير" وتمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

جدير بالذكر أن القوات الأمنية العراقية تواصل تمشيط المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش عام 2014، وتعلن بشكل شبه يومي القبض على عناصر ومجندين في التنظيم.
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