عربي-دولي

وزراء الخارجية الأوروبيون يدعون لاستمرار الحوار مع روسيا

Lebanon 24
14-01-2022 | 11:36
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أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك سيزوران أوكرانيا خلال الأيام المقبلة.
 
وقال في مؤتمر صحفي أعقب اجتماعا غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إن "السيدة بيربوك ستقوم بأول زيارة لها إلى أوكرانيا يوم الاثنين حيث سنلتقي هناك".

وأشار إلى أنهما "سيزوران خط التماس في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا ويعقدان محادثات في كييف".

وأضاف: "أجمع المشاركون في لقاء بريست على أن أي عدوان على أوكرانيا سيكون له عواقب واسعة النطاق".

وتابع: "أكد الوزراء مجددا التزامهم بوحدة أراضي أوكرانيا، وأن فرنسا وألمانيا ستواصلان من جهتهما جهودهما لتطبيق اتفاقات مينسك".

وتحدث المشاركون في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لصالح استمرار الحوار مع روسيا.
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