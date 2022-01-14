عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي: الأجواء في مفاوضات فيينا تحسنت والاتفاق بات ممكنا

Lebanon 24
14-01-2022 | 11:39
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أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية، جوزيب بوريل عن تفاؤله إزاء إمكانية توصل القوى العالمية إلى اتفاق على استئناف الصفقة النووية المبرمة عام 2015 مع إيران.

وصرح بوريل اليوم الجمعة، أثناء مؤتمر صحفي عقد في أعقاب اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية الأوروبيين: "نصل إلى نهاية عملية طويلة، والأجواء تحسنت منذ عيد الميلاد".

وتابع: "قبل عيد الميلاد كنت متشائما جدا، لكن الآن أؤمن بإمكانية التوصل إلى اتفاق".

ولفت بوريل إلى أن المباحثات النووية تمضي قدما، لكن يجب الإسراع فيها.

واستضافت العاصمة النمساوية فيينا منذ أبريل الماضي ثماني جولات من المفاوضات بغية استئناف الاتفاق النووي الذي بات على وشك الانهيار نتيجة لانسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه عام 2018.
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