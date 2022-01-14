جدل حول اعتقال شخص في المسجد الأقصى للاشتباه بكونه مستوطنا

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين جدلا بخصوص شخص تم اعتقاله اليوم الجمعة في المسجد الأقصى.واعتقل حراس المسجد الأقصى شخصا للاشتباه بكونه مستوطنا اقتحم المسجد متنكرا بلباس عربي وقت صلاة الجمعة.وأفادت روسيا اليوم بأنه وأثناء خطبة الجمعة اشتبه حراس المسجد الأقصى بأحد المتواجدين بالمسجد.وأضافت أنه وبعد اقتياده إلى غرفة الحرس والتحدث معه رفض إبراز أي وثيقة تثبت هويته الخاصة فقام الحراس بإخراجه على الفور من المسجد الأقصى المبارك.وتابعت قائلة: "عندما طلب منه حراس الأقصى قراءة آيات من القرآن الكريم للتأكد إن كان مسلما أو لا، قال: أنا بقرأ طلع البدر علينا!".وأكدت أن الشخص الذي تم اعتقاله مسلم، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع نشطاء في البلدة القديمة لتحديد هويته.إلى ذلك، قال فادي عاصلة مدير أرشيف الخزائن إن الشخص الذي اعتقل يدعى مرتزى وهو باحث فرنسي من أصول باكستانية، مضيفا أنه أنه مسلم وقدم إلى فلسطين عن طريق شراكة بحثية.