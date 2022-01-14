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إبنة جمال عبد الناصر تكشف سبب رفض والدها حضور عرس أخته (فيديو)

Lebanon 24
14-01-2022 | 23:30
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كشفت هدى عبد الناصر ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر سر عدم حضور والدها عرس أخته عايدة عبد الناصر عقب هزيمة 1967.

وأوضحت عبر قناة "صدى البلد"، أن والدها عزف عن حضور المناسبات السعيدة عقب هزيمة 1967.

وأفادت بأن والدها رفض حضور أي مناسبة قبل تحرير سيناء.

وقالت: "في 2 حزيران 1967 حذر والدي من شنّ إسرائيل الحرب على مصر وحدد يوم 5 حزيران للعدوان وهو ما حدث بالفعل".

وأكدت أنه من أول يوم للعدوان أدرك أن الحرب انتهت ومصر انهزمت.

وصرحت بأنه من 5 حزيران 1967 إلى 9 منه، لم يخبر أحدا أنه سيتنحى عن الرئاسة، لافتة إلى أن والدتها الوحيدة التي فرحت بتنحيه.


المصدر: روسيا اليوم
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