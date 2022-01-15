كوريا الشمالية تُطلق صاروخين باليستيين

أعلنت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي فجر السبت أن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى أمس الجمعة.ويأتي إطلاق الصاروخين بعدما اتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية الولايات المتحدة "باستفزاز بيونغ يانغ" لفرض عقوبات عليها بسبب برنامج أسلحتها وهددت واشنطن برد واضح.وهذا ثالث إطلاق تجريه كوريا الشمالية خلال 10 أيام.