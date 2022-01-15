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تونس تحكم بالإعدام شنقا على 9 مدانين... هذه هي جريمتهم

Lebanon 24
15-01-2022 | 01:00
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أعلنت وكالة الأنباء التونسية أن محكمة مختصة بالنظر في جرائم الإرهاب أصدرت حكما بإعدام تسعة مدانين في مقتل الرقيب أول بالجيش الوطني سعيد الغزلاني.

كما قضت الدائرة الجنائية المختصة في جرائم الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسجنهم مدى الحياة.

وأصدرت المحكمة أيضا عقوبات بالسجن في حق 15 متهما تتراوح بين 32 و44 سنة.

جدير بالتذكير أن الرقيب سعيد الغزلالي استشهد في 2016 برصاص مجموعة إرهابية اقتحمت منزل عائلته بدوار الخرايفية من عمادة الثماد المحاذية لجبل مغيلة بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين، ثم لاذت بالفرار باتجاه المرتفع المذكور.

كما تم في 2018 قتل خالد الغزلاني شقيق سعيد الغزلاني بطلق ناري من مجموعة مسلحة قرب منزله.
المصدر: روسيا اليوم
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