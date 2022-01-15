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إحباط هجوم بـ"درونز" على قاعدة بلد الجوية في العراق

Lebanon 24
15-01-2022 | 02:30
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أعلنت خلية الإعلام الحربي في العراق أن 3 طائرات مسيرة اقتربت فجر السبت من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.


وأوضحت الخلية في بيان أنه تمت مشاهدة الطائرات بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية والتأكد بأنها طائرات معادية، مشيرا إلى أن القوة قامت بفتح النار باتجاه هذه الطائرات التي لاذت بالفرار.
المصدر: سكاي نيوز
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