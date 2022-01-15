العالم دخل حرباً باردة جديدة.. فهل تتحول مواجهة نووية؟

التهديد الأكثر إلحاحًا للأمن العالمي في الوقت الحالي ليس ما يسمى "بالاستفزازات" من قبل روسيا أو الصين، إنما هوس الولايات المتحدة بـ"صدقيتها "، بحسب موقع "ميدل إيست أي" البريطاني،الذي قال "هذه الصرخة الحاشدة من قبل المسؤولين في واشنطن - التي رددتها وسائل الإعلام والحلفاء في لندن وأماكن أخرى - هي رمز للسماح للولايات المتحدة بالتصرف كرجل عصابات عالمي بينما تدعي أنها شرطي العالم. يبدو أن "صدقية" الولايات المتحدة أصبحت موضع تساؤل الصيف الماضي، وذلك فقط عندما تمسك الرئيس جو بايدن بتعهده بسحب القوات الأميركية من أفغانستان. اعترض النقاد البارزون، بما في ذلك في البنتاغون، على أن أي انسحاب للقوات من شأنه أن يوحي بأن الولايات المتحدة تتراجع عن التزامها بالحفاظ على ما يسمى بـ "النظام الدولي" وزيادة جرأة "أعداء" الغرب، من حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إلى روسيا والصين. ردد الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، في أيلول، وجهة نظر مشتركة في واشنطن: "أعتقد أنه يتم مراجعة صدقيتنا مع الحلفاء والشركاء في كل أنحاء العالم، ومع الخصوم، بشكل مكثف من قبلهم لمعرفة الاتجاه الذي ستسلكه الأمور - وأعتقد أنه يمكن وصف الوضع بكلمة واحدة وهي "الضرر".في الوقت نفسه، حكم مسؤول دفاعي سابق في إدارة جورج دبليو بوش على صدقية الولايات المتحدة بعد الانسحاب من أفغانستان معتبراً أنها في "الحضيض". إن الطريقة المنطقية الوحيدة لفهم "صدقية" الولايات المتحدة منطقية هي إذا تجاهل المرء العقدين الماضيين الكارثيين لدور واشنطن في أفغانستان. في تلك السنوات دعم فيها الجيش الأميركي مجموعة من الفاسدين الذين لا يحظون بشعبية في كابول، والذين نهبوا الخزائن العامة، بينما شنت الولايات المتحدة حربًا بطائرات بدون طيار طويلة المدى انتهت بقتل أعداد كبيرة من المدنيين الأفغان. ولتعزيز "صدقيتها"المتضائلة على ما يبدو بعد انسحاب القوات، فرضت الولايات المتحدة عقوبات ساحقة على أفغانستان، مما أدى إلى تعميق المجاعة الحالية. كانت هناك أيضًا تقارير عن جهود وكالة المخابرات المركزية لإدارة عمليات سرية ضد طالبان من خلال مساعدة معارضيها".



بقايا الحرب الباردة

وبحسب الموقع، "كانت "صدقية" واشنطن في خطر على ما يبدو عندما التقى مسؤولون أميركيون وروس في جنيف هذا الأسبوع لإجراء مفاوضات في خضم مواجهة دبلوماسية وعسكرية محتملة بشأن أوكرانيا. والخلفية تتمثل بمطالب موسكو بأن تتوقف واشنطن عن تطويق روسيا بقواعد عسكرية وأن ينهي حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقدمه الذي لا هوادة فيه نحو حدود روسيا. وكانت روسيا قد تلقت تأكيدات شفهية في العام 1990 من قبل إدارة جورج بوش الأب بأن الناتو لن يتوسع عسكريًا خارج حدود ما كان يعرف آنذاك بألمانيا الغربية. بعد سبع سنوات، وقع الرئيس بيل كلينتون على القانون التأسيسي لحلف شمال الأطلسي وروسيا بشأن العلاقات المتبادلة، والذي ألزم روسيا وحلف الناتو بعدم معاملة بعضهما البعض "كخصوم"، بينما أكد الناتو أنه لن يكون هناك "تمركز دائم إضافي لقوات قتالية كبيرة" في دول الكتلة الشرقية السابقة. ولقد خرقت كل إدارة أميركية لاحقة بشكل صارخ كلا التعهدين، مع نشر قوات الناتو الآن في كل أنحاء أوروبا الشرقية. ربما ليس من المستغرب أن تشعر موسكو بالتهديد من المواقف العدوانية لحلف الناتو، والتي تعمل على إحياء مخاوفها من الحرب الباردة، تماماً كما كانت ستشعر واطن بالشيء عينه لو أنشأت روسيا قواعد عسكرية في كوبا والمكسيك. لا ينبغي لأحد أن ينسى أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لدفع العالم إلى حافة أرمجدون في مواجهة نووية مع الاتحاد السوفيتي عام 1962 لمنع موسكو من نشر صواريخ نووية في كوبا".

تحالف تاريخي

وبحسب الموقع، "على الرغم من الضجيج الحالي حول حاجة الولايات المتحدة إلى الحفاظ على "صدقيتها"، لم يُطلب من واشنطن في الواقع إلا في محادثات جنيف البدء في احترام الالتزامات التي تعهدت بها منذ فترة طويلة والتي انتهكتها مرارًا وتكرارًا. وأحدث نقطة توتر حالياً هي أوكرانيا، جارة روسيا، التي كانت تتأرجح منذ أن أطاح انقلاب عام 2014 بالرئيس المنتخب، فيكتور يانوكوفيتش، حليف موسكو. إن الدولة المنقسمة بشدة منقسمة بين أولئك الذين يريدون إعطاء الأولوية لعلاقاتهم التاريخية مع روسيا وأولئك الذين يريدون أن يتبناهم الاتحاد الأوروبي. وتعتقد موسكو، ونسبة من الأوكرانيين، أن واشنطن وأوروبا تستغلان الضغط من أجل اتفاقية اقتصادية لهندسة خضوع أوكرانيا لسياسات الناتو الأمنية الموجهة ضد روسيا. هذه المخاوف ليست في غير محلها. كما تم تجنيد كل دولة من الدول التي كانت سوفياتية سابقًا وأصبحت عضوًا في الاتحاد الأوروبي في الناتو. في الواقع، منذ عام 2009، كان من المتطلبات الرسمية، من خلال معاهدة لشبونة، أن تقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمواءمة سياساتها الأمنية مع الناتو. الآن يبدو أن "صدقية" الولايات المتحدة تعتمد على تصميمها على جلب الناتو إلى الباب الأمامي لروسيا، عبر أوكرانيا". وبحسب الموقع، "كانت "صدقية" واشنطن في خطر على ما يبدو عندما التقى مسؤولون أميركيون وروس في جنيف هذا الأسبوع لإجراء مفاوضات في خضم مواجهة دبلوماسية وعسكرية محتملة بشأن أوكرانيا. والخلفية تتمثل بمطالب موسكو بأن تتوقف واشنطن عن تطويق روسيا بقواعد عسكرية وأن ينهي حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقدمه الذي لا هوادة فيه نحو حدود روسيا. وكانت روسيا قد تلقت تأكيدات شفهية في العام 1990 من قبل إدارة جورج بوش الأب بأن الناتو لن يتوسع عسكريًا خارج حدود ما كان يعرف آنذاك بألمانيا الغربية. بعد سبع سنوات، وقع الرئيس بيل كلينتون على القانون التأسيسي لحلف شمال الأطلسي وروسيا بشأن العلاقات المتبادلة، والذي ألزم روسيا وحلف الناتو بعدم معاملة بعضهما البعض "كخصوم"، بينما أكد الناتو أنه لن يكون هناك "تمركز دائم إضافي لقوات قتالية كبيرة" في دول الكتلة الشرقية السابقة. ولقد خرقت كل إدارة أميركية لاحقة بشكل صارخ كلا التعهدين، مع نشر قوات الناتو الآن في كل أنحاء أوروبا الشرقية. ربما ليس من المستغرب أن تشعر موسكو بالتهديد من المواقف العدوانية لحلف الناتو، والتي تعمل على إحياء مخاوفها من الحرب الباردة، تماماً كما كانت ستشعر واطن بالشيء عينه لو أنشأت روسيا قواعد عسكرية في كوبا والمكسيك. لا ينبغي لأحد أن ينسى أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لدفع العالم إلى حافة أرمجدون في مواجهة نووية مع الاتحاد السوفيتي عام 1962 لمنع موسكو من نشر صواريخ نووية في كوبا".تحالف تاريخيوبحسب الموقع، "على الرغم من الضجيج الحالي حول حاجة الولايات المتحدة إلى الحفاظ على "صدقيتها"، لم يُطلب من واشنطن في الواقع إلا في محادثات جنيف البدء في احترام الالتزامات التي تعهدت بها منذ فترة طويلة والتي انتهكتها مرارًا وتكرارًا. وأحدث نقطة توتر حالياً هي أوكرانيا، جارة روسيا، التي كانت تتأرجح منذ أن أطاح انقلاب عام 2014 بالرئيس المنتخب، فيكتور يانوكوفيتش، حليف موسكو. إن الدولة المنقسمة بشدة منقسمة بين أولئك الذين يريدون إعطاء الأولوية لعلاقاتهم التاريخية مع روسيا وأولئك الذين يريدون أن يتبناهم الاتحاد الأوروبي. وتعتقد موسكو، ونسبة من الأوكرانيين، أن واشنطن وأوروبا تستغلان الضغط من أجل اتفاقية اقتصادية لهندسة خضوع أوكرانيا لسياسات الناتو الأمنية الموجهة ضد روسيا. هذه المخاوف ليست في غير محلها. كما تم تجنيد كل دولة من الدول التي كانت سوفياتية سابقًا وأصبحت عضوًا في الاتحاد الأوروبي في الناتو. في الواقع، منذ عام 2009، كان من المتطلبات الرسمية، من خلال معاهدة لشبونة، أن تقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمواءمة سياساتها الأمنية مع الناتو. الآن يبدو أن "صدقية" الولايات المتحدة تعتمد على تصميمها على جلب الناتو إلى الباب الأمامي لروسيا، عبر أوكرانيا".

غدر أميركي

وتابع الموقع، "أعادت ويندي شيرمان، نائبة وزيرة الخارجية الأميركية، يوم الأحد قبل اجتماع جنيف، صياغة هذا "الغدر" حيث أكدت الولايات المتحدة التزامها بـ "حرية الدول ذات السيادة في اختيار تحالفاتها". في غضون ذلك، يتم تصوير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نطاق واسع بأنه المعتدي بعد أن نشر عشرات الآلاف من القوات على الحدود مع أوكرانيا. يمكن للمرء أن يجادل في ما إذا كان هؤلاء الجنود قد حشدوا لغزو أوكرانيا، كما يُفترض على نطاق واسع في وسائل الإعلام الغربية، أو كعرض للقوة ضد الناتو بقيادة الولايات المتحدة والذي يعتقد أن هذا الحلف قادر على القيام بما يحلو له في الفناء الخلفي لروسيا. في كلتا الحالتين، قد يكون سوء التقدير من قبل أي من الجانبين كارثيًا. وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، حذر الجنرال ميلي الروس من أن أي قوة غزو ستواجه تمردًا طويل الأمد مدعومًا بالأسلحة الأميركية. هناك تقارير تفيد بأن صواريخ Stinger المضادة للطائرات قد تم تسليمها بالفعل إلى أوكرانيا. وبالمثل، هدد أنطوني بلينكين، وزير الخارجية الأميركي، "بالمواجهة والعواقب الوخيمة لروسيا إذا جددت عدوانها على أوكرانيا"."

طبول الحرب تقرع

وبحسب الموقع، "هذه الطريقة المتهورة لإبراز "صدقية" - وبالتالي جعل المواجهات والحرب أكثر احتمالاً وليس أقل - تظهر حاليًا فيما يتعلق بقوة أخرى مسلحة نوويًا، الصين. لعدة أشهر، كانت خاضت إدارة بايدن لعبة لا رابح فيها مع بكين بشأن تأكيد الصين المستمر على حقها في استخدام القوة ضد تايوان، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي قبالة سواحل الصين وتزعم بكين أنها أراضيها. هناك عدد قليل من الدول التي تعترف رسميًا بتايوان كدولة، ولم يتم تسوية أي شيء في العلاقات بين تايبيه والصين. يتضمن ذلك خلافات ساخنة حول تقسيم المجال الجوي، حيث زعمت تايوان - المدعومة من الولايات المتحدة - أن جزءًا كاملاً من جنوب شرق الصين يقع ضمن "منطقة الدفاع" الخاصة بها. وهذا يعني أن العناوين الرئيسية التي تثير الرعب حول أعداد قياسية من الطائرات الحربية الصينية التي تحلق فوق تايوان يجب أن تؤخذ في عين الإعتبار".

وأضاف، "لقد دخلت إدارة بايدن في هذا الخلاف المستمر منذ فترة طويلة من خلال تغذية وسائل الإعلام بعناوين مقلقة ومحللين أمنيين بنقاط نقاش حول حرب أميركية محتملة ضد الصين بشأن تايوان. كما أثار كبار المسؤولين في البنتاغون مخاوف من غزو وشيك لتايوان من قبل الصين. دبلوماسياً، قام الرئيس بايدن بدعوة تايوان لحضور ما يسمى بـ "قمة الديمقراطية" الشهر الماضي. وزاد الحدث من تأجيج السخط الصيني من خلال إظهار تايوان والصين بلونين منفصلين على خريطة إقليمية. أعلنت وكالة المخابرات المركزية عن إنشاء مركز تجسس جديد يركز حصريًا على الصين. وفقًا لمدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، فإن هذا ضروري لأن الولايات المتحدة تواجه "حكومة صينية معادية بشكل متزايد". ومع ذلك، فإن هذا "الخصم" لا يشكل أي تهديد مباشر لأمن الولايات المتحدة - إلا إذا اختارت واشنطن بشكل استفزازي وضع تايوان تحت مظلتها الأمنية. كان قرع طبول واشنطن ثابتًا لدرجة أن استطلاعًا للرأي أجري مؤخرًا أظهر أن أكثر من نصف الأميركيين يؤيدون إرسال قوات أميركية للدفاع عن تايوان". وتابع الموقع، "أعادت ويندي شيرمان، نائبة وزيرة الخارجية الأميركية، يوم الأحد قبل اجتماع جنيف، صياغة هذا "الغدر" حيث أكدت الولايات المتحدة التزامها بـ "حرية الدول ذات السيادة في اختيار تحالفاتها". في غضون ذلك، يتم تصوير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نطاق واسع بأنه المعتدي بعد أن نشر عشرات الآلاف من القوات على الحدود مع أوكرانيا. يمكن للمرء أن يجادل في ما إذا كان هؤلاء الجنود قد حشدوا لغزو أوكرانيا، كما يُفترض على نطاق واسع في وسائل الإعلام الغربية، أو كعرض للقوة ضد الناتو بقيادة الولايات المتحدة والذي يعتقد أن هذا الحلف قادر على القيام بما يحلو له في الفناء الخلفي لروسيا. في كلتا الحالتين، قد يكون سوء التقدير من قبل أي من الجانبين كارثيًا. وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، حذر الجنرال ميلي الروس من أن أي قوة غزو ستواجه تمردًا طويل الأمد مدعومًا بالأسلحة الأميركية. هناك تقارير تفيد بأن صواريخ Stinger المضادة للطائرات قد تم تسليمها بالفعل إلى أوكرانيا. وبالمثل، هدد أنطوني بلينكين، وزير الخارجية الأميركي، "بالمواجهة والعواقب الوخيمة لروسيا إذا جددت عدوانها على أوكرانيا"."طبول الحرب تقرعوبحسب الموقع، "هذه الطريقة المتهورة لإبراز "صدقية" - وبالتالي جعل المواجهات والحرب أكثر احتمالاً وليس أقل - تظهر حاليًا فيما يتعلق بقوة أخرى مسلحة نوويًا، الصين. لعدة أشهر، كانت خاضت إدارة بايدن لعبة لا رابح فيها مع بكين بشأن تأكيد الصين المستمر على حقها في استخدام القوة ضد تايوان، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي قبالة سواحل الصين وتزعم بكين أنها أراضيها. هناك عدد قليل من الدول التي تعترف رسميًا بتايوان كدولة، ولم يتم تسوية أي شيء في العلاقات بين تايبيه والصين. يتضمن ذلك خلافات ساخنة حول تقسيم المجال الجوي، حيث زعمت تايوان - المدعومة من الولايات المتحدة - أن جزءًا كاملاً من جنوب شرق الصين يقع ضمن "منطقة الدفاع" الخاصة بها. وهذا يعني أن العناوين الرئيسية التي تثير الرعب حول أعداد قياسية من الطائرات الحربية الصينية التي تحلق فوق تايوان يجب أن تؤخذ في عين الإعتبار".وأضاف، "لقد دخلت إدارة بايدن في هذا الخلاف المستمر منذ فترة طويلة من خلال تغذية وسائل الإعلام بعناوين مقلقة ومحللين أمنيين بنقاط نقاش حول حرب أميركية محتملة ضد الصين بشأن تايوان. كما أثار كبار المسؤولين في البنتاغون مخاوف من غزو وشيك لتايوان من قبل الصين. دبلوماسياً، قام الرئيس بايدن بدعوة تايوان لحضور ما يسمى بـ "قمة الديمقراطية" الشهر الماضي. وزاد الحدث من تأجيج السخط الصيني من خلال إظهار تايوان والصين بلونين منفصلين على خريطة إقليمية. أعلنت وكالة المخابرات المركزية عن إنشاء مركز تجسس جديد يركز حصريًا على الصين. وفقًا لمدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، فإن هذا ضروري لأن الولايات المتحدة تواجه "حكومة صينية معادية بشكل متزايد". ومع ذلك، فإن هذا "الخصم" لا يشكل أي تهديد مباشر لأمن الولايات المتحدة - إلا إذا اختارت واشنطن بشكل استفزازي وضع تايوان تحت مظلتها الأمنية. كان قرع طبول واشنطن ثابتًا لدرجة أن استطلاعًا للرأي أجري مؤخرًا أظهر أن أكثر من نصف الأميركيين يؤيدون إرسال قوات أميركية للدفاع عن تايوان".



خط صلب نووي

وبحسب الموقع، "الصورة هي نفسها مع إيران. يتم الاستشهاد بـ "صدقية" الولايات المتحدة على أنها السبب الذي يجعل واشنطن بحاجة إلى اتخاذ موقف متشدد ضد طهران - بدافع من إسرائيل، كما كانت دائمًا - بشأن طموحاتها المفترضة لبناء قنبلة نووية. تمتلك إسرائيل، بطبيعة الحال، ترسانتها الكبيرة من الأسلحة النووية لعقود - غير خاضعة للرقابة على الإطلاق وفي انتهاك لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. تخشى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل من أن إيران تريد تسوية الملعب النووي في الشرق الأوسط. إن إسرائيل مصممة على التأكد من أنها وحدها التي تملك القدرة على توجيه التهديدات المدعومة نوويًا، إما ضد الآخرين في المنطقة أو كقوة ضغط في واشنطن للوصول إلى طريقها. وقعت إدارة الرئيس باراك أوباما اتفاقية مع إيران في عام 2015 تضع قيودًا صارمة على تطوير طهران للتكنولوجيا النووية. في المقابل، رفعت واشنطن عدداً من العقوبات على البلاد. لكن بعد ثلاث سنوات، تراجع الرئيس دونالد ترامب عن الصفقة. الآن تعاني إيران الأمرّين. شددت الولايات المتحدة من جديد نظام العقوبات بينما طالبت طهران بتجديد الصفقة بشروط أسوأ - وبدون وعد، بحسب وزير الخارجية الأميركية بلينكين، بأن الإدارة الأميركية المقبلة لن تتراجع عن الاتفاقية بأي حال. يبدو أن "صدقية" الولايات المتحدة لا تعتمد على مطالبة واشنطن بالوفاء بوعدها. في الخلفية، كما هو الحال دائمًا، هناك تهديد بالرد العسكري الانتقامي المشترك من إسرائيل والولايات المتحدة. في نشرين الأول، ورد أن بايدن طلب من مستشاره للأمن القومي مراجعة خطط البنتاغون لتوجيه ضربة عسكرية إذا فشلت هذه "العملية الدبلوماسية" الاحادية الجانب".



المصلحة الإقتصادية

وبحسب الموقع، "إن قدرة أميركا على فرض مصالحها الاقتصادية وتفوقها العسكري دون منازع في كل أنحاء العالم هو الأهم بالنسبة لها. بعد حربي كوريا وفيتنام، وإطاحة الولايات المتحدة بالحكومة المنتخبة لإيران لإعادة تنصيب ديكتاتورها الملكي، بالكاد يوجد ركن من الكوكب لم تتدخل فيه الولايات المتحدة. في لبنان ويوغوسلافيا السابقة والعراق وليبيا وسوريا وما يسمى بـ "الفناء الخلفي" لأميركا اللاتينية، تطلبت "صدقية" الولايات المتحدة التدخل والحرب كبديل للدبلوماسية. تحتفظ واشنطن بـ"كلمتها" بشكل انتقائي، كما يبرز تعاملها مع روسيا وإيران. وقد كان لفرض "صدقيتها" - من نقض الالتزامات إلى التهديد بالحرب - تأثير متوقع: فقد دفعوا "أعداء" واشنطن إلى معسكر معارضة بدافع الضرورة. لقد أوجدت الولايات المتحدة خصمًا أكثر خطورة، حيث وجدت روسيا والصين، القوتان النوويتان، هدفًا مشتركًا في تأكيد الضغط الموازي على واشنطن. ومنذ أواخر الصيف، أجرى الاثنان سلسلة من المناورات الحربية والتدريبات العسكرية المشتركة".

وختم الموقع، "يدخل العالم ما يبدو وكأنه حرب باردة جديدة وأكثر تعقيدًا، حيث يمكن لأي سوء فهم أو حادث مؤسف أو تحرك كاذب أن يتصاعد بسرعة إلى مواجهة نووية. إذا حدث ذلك، فإن السعي وراء "صدقية" الولايات المتحدة سيكون قد لعب دورًا رئيسيًا في الكارثة".