عربي-دولي

نشاط بركاني بتونغا.. وأمواج تسونامي خطيرة تهدّد مدناً أميركية

Lebanon 24
15-01-2022 | 03:00
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أعلن المركز الأميركي لمراقبة أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي، السبت، أن "أمواج تسونامي خطيرة" نتجت عن نشاط بركاني في تونغا.

وأضاف في بيان أن ساموا الأميركية مهددة بتقلبات في مستوى البحر وأمواج محيط قوية قد تشكل تهديدا للشواطئ في مدن ساحلية.

وتقع تونغا في أوقيانوسيا، وهي أرخبيل من 176 جزيرة في جنوب المحيط الهادئ، حيث توجد في الطريق بين جزر هاواي ونيوزيلندا.

وأظهر تسجيل مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمواجا كبيرة تضرب الشواطئ في المناطق الساحلية.

وقالت خدمات الأرصاد الجوية في تونغا إن تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) طُبق في جميع أنحاء تونغا.

كانت ثورة البركان، السبت، هو الأحدث في سلسلة من الانفجارات المذهلة من بركان هونغا تونغا هونغ هاباي.

يشار إلى أن أرخبيل تونغا يوجد في منطقة حزام النار، وهي منطقة في المحيط الهادي تشتهر بوجود زلازل وبراكين نشطة، ومسؤولة عن 90 بالمئة من زلازل العالم.

يذكر أنه في عام 2014، أدى نشاط بركاني تحت البحر إلى تكون جزيرة تونغا الشمالية، وهي موطن الآن لنباتات وللعديد من الطيور.
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