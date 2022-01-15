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بلينكن: واشنطن والناتو على استعدادٍ لمزيد من الحوار مع روسيا

Lebanon 24
15-01-2022 | 04:30
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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، مستعدان للحوار مع روسيا لاحقا.

وأضاف بلينكن، في تغريدة على تويتر: "لقد سررت بالتحدث مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بعد اجتماع مجلس الناتو وروسيا هذا الأسبوع. أود القول إن الولايات المتحدة والناتو متحدان وعلى استعداد لمزيد من الحوار المتبادل مع روسيا".

ويوم الاثنين الماضي، عقدت روسيا والولايات المتحدة جولة جديدة من الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي في جنيف. وأعقب ذلك اجتماع لمجلس روسيا -الناتو في بروكسل.

ويوم الخميس، تم عقد مشاورات في فيينا، بين الدول الأعضاء بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وخلال كل ذلك هذه المناقشات، تم التركيز بشكل الرئيسي على المقترحات الأمنية التي قدمها الجانب الروسي للولايات المتحدة والناتو نهاية العام الماضي، على خلفية تصاعد الأزمة في أوكرانيا.
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