رئيس أميركي كاد يُقتل على جبهة الحرب.. حقائق بارزة تنكشف





وعقب فوزه بالإنتخابات الرئاسية لعام 1864، تعرض أبراهام لنكولن لمحاولة اغتيال ناجحة يوم 14 نيسان 1865 انتهت بوفاته عن عمر يناهز 56 عاماً. لكن قبل هذه المحاولة الناجحة، كاد الرئيس الأميركي السادس عشر أن يقتل بالجبهة في خضم الحرب الأهلية على يد القوات الجنوبية التي تمركزت قرب العاصمة واشنطن. خلال العام 1860، حقق المرشح الجمهوري أبراهام لنكولن فوزا سهلا بالإنتخابات الرئاسية الأميركية على نظيره الديمقراطي جون بريكنريدج (John C. Breckinridge) ليصبح بذلك الرئيس السادس عشر بتاريخ الولايات المتحدة الأميركية. إلى ذلك، عاشت الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة الرئاسية الأولى لأبراهام لنكولن على وقع أحداث الحرب الأهلية التي أسفرت في غضون 4 سنوات عن مقتل أكثر من 600 ألف أميركي لتصنف لاحقا كأكثر نزاع دامي بتاريخ الأميركيين.وعقب فوزه بالإنتخابات الرئاسية لعام 1864، تعرض أبراهام لنكولن لمحاولة اغتيال ناجحة يوم 14 نيسان 1865 انتهت بوفاته عن عمر يناهز 56 عاماً. لكن قبل هذه المحاولة الناجحة، كاد الرئيس الأميركي السادس عشر أن يقتل بالجبهة في خضم الحرب الأهلية على يد القوات الجنوبية التي تمركزت قرب العاصمة واشنطن.

الهجوم على واشنطن



يوم 11 تموز 1864، عاش سكان العاصمة الأميركية واشنطن على وقع حالة من الذعر تزامنا مع سماعهم بخبر اقتراب فيالق من الجنود الكونفدراليين منهم. وللوهلة الأولى، أعادت هذه الحادثة للأذهان ذكرى حادثة دخول البريطانيين لواشنطن واحراقهم للبيت الأبيض قبل نحو 50 عام.



وبشكل مريب، عمل الجنرال الإتحادي يوليسيس غرانت (Ulysses S. Grant) في وقت سابق لسحب ما يزيد عن 23 ألف عنصر تواجدوا قرب واشنطن للدفاع عنها ليقوم بنقلهم للجبهة لمحاصرة عاصمة الكونفدراليين ريتشموند (Richmond) بولاية فرجينيا القريبة. وبسبب ذلك، ترك الأخير أقل من 9 آلاف عنصر، من فاقدي الخبرة العسكرية الذين انتدبوا للقتال لفترة لا تتجاوز 100 يوم، للدفاع عن العاصمة واشنطن.



وفي الاثناء، استغل الجنرال الكونفدرالي روبرت لي (Robert E. Lee) هذا الأمر ليوجه ما يزيد 15 ألف من القوات الكونفدرالية بقيادة الملازم جوبال إيرلي (Jubal Early) نحو واشنطن عبر وادي شيناندواه (Shenandoah) بفرجينيا.



رصاصة على بعد 3 أقدام يوم 11 تموز 1864، عاش سكان العاصمة الأميركية واشنطن على وقع حالة من الذعر تزامنا مع سماعهم بخبر اقتراب فيالق من الجنود الكونفدراليين منهم. وللوهلة الأولى، أعادت هذه الحادثة للأذهان ذكرى حادثة دخول البريطانيين لواشنطن واحراقهم للبيت الأبيض قبل نحو 50 عام.وبشكل مريب، عمل الجنرال الإتحادي يوليسيس غرانت (Ulysses S. Grant) في وقت سابق لسحب ما يزيد عن 23 ألف عنصر تواجدوا قرب واشنطن للدفاع عنها ليقوم بنقلهم للجبهة لمحاصرة عاصمة الكونفدراليين ريتشموند (Richmond) بولاية فرجينيا القريبة. وبسبب ذلك، ترك الأخير أقل من 9 آلاف عنصر، من فاقدي الخبرة العسكرية الذين انتدبوا للقتال لفترة لا تتجاوز 100 يوم، للدفاع عن العاصمة واشنطن.وفي الاثناء، استغل الجنرال الكونفدرالي روبرت لي (Robert E. Lee) هذا الأمر ليوجه ما يزيد 15 ألف من القوات الكونفدرالية بقيادة الملازم جوبال إيرلي (Jubal Early) نحو واشنطن عبر وادي شيناندواه (Shenandoah) بفرجينيا.

ومع سماعه لدوي طلقات المدفعية وخبر اقتراب القوات الكونفدرالية، حافظ الرئيس الأميركي أبراهام لنكولن على هدوئه وانطلق نحو الرصيف على مقربة من نهر بوتوماك (Potomac) أين حيّا الفرق التي أرسلها الجنرال غرانت على عجل للدفاع عن واشنطن.



وفي خضم معركة فورت ستيفنز (Fort Stevens) ما بين يومي 11 و12 تموز 1864، تفاجأ الجنود الكونفدراليون بظهور شخص يرتدي معطفا أسود وقبعة سوداء طويلة من بعيد عند الجانب المقابل. فبينما تواجدت زوجته ماري تود لنكولن (Mary Todd Lincoln) داخل العربة، اقترب الرئيس الأميركي أبراهام لنكولن من جنوده لحثهم على الدفاع عن العاصمة قبل أن يتوجه لمواساة المصابين.



إلى ذلك، امتلك الكونفدراليون جنودا قادرين على إصابة أهدافهم بدقة من على بعد 800 متر. وفي حين غفلة كاد أحدهم أن يصيب الرئيس الأميركي ابراهام لنكولن بشكل مباشر ليجعل منه أول رئيس أميركي يقتل أو يصاب على أرض المعركة أثناء حرب.



وبحسب ما نقله الجنرال هوراشيو ورايت (Horatio G. Wright)، هوت رصاصة على بعد ثلاثة اقدام فقط من الرئيس أبراهام لنكولن وأصابت جرّاحا في رجله. وأمام إصرار الرئيس على عدم مغادرة المكان، هدده الجنود بإجباره على الرحيل ونقله بالقوة نحو عربته. لاحقا، رضخ لنكولن لهذه الضغوط وغادر المكان.