قوات حفظ السلام الروسية تغادر كازاخستان جواً

وصلت الطائرات الست الأولى مع قوات حفظ السلام الروسية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى مطار سيفيرني في مدينة إيفانوفو الروسية قادمة من كازاخستان.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، إن 15 طائرة من طراز "إيل-76"، و3 طائرات من طراز "أن-124"، تقوم بنقل الأفراد والمعدات من قوات حفظ السلام الروسية، إلى المطارات في مقاطعتي إيفانوفو وموسكو. وبعد ذلك ستعود هذه القوات إلى نقاط تمركزها الدائمة.يشار إلى أن قوات حفظ السلام الروسية المذكورة، تشكل قوات من الإنزال الجوي.