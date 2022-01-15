عربي-دولي

قوات حفظ السلام الروسية تغادر كازاخستان جواً

Lebanon 24
15-01-2022 | 05:30
A-
A+
Doc-P-907364-637778383974683932.jpeg
Doc-P-907364-637778383974683932.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصلت الطائرات الست الأولى مع قوات حفظ السلام الروسية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى مطار سيفيرني في مدينة إيفانوفو الروسية قادمة من كازاخستان.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، إن 15 طائرة من طراز "إيل-76"، و3 طائرات من طراز "أن-124"، تقوم بنقل الأفراد والمعدات من قوات حفظ السلام الروسية، إلى المطارات في مقاطعتي إيفانوفو وموسكو. وبعد ذلك ستعود هذه القوات إلى نقاط تمركزها الدائمة.

يشار إلى أن قوات حفظ السلام الروسية المذكورة، تشكل قوات من الإنزال الجوي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:18 | 2022-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2022-01-15
12:30 | 2022-01-15
12:00 | 2022-01-15
11:30 | 2022-01-15
11:00 | 2022-01-15
10:34 | 2022-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website