عربي-دولي

البحرية الإيرانية: نسعى للتواجد في مناطق أبعد مما حضرنا فيها حالياً

Lebanon 24
15-01-2022 | 06:21
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كشف قائد القوة البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني عن هدف تواجد القوات الإيرانية في المياه الدولية، مشددا على أن "إيران تسعى للتواجد في مناطق أبعد مما حضرت فيها حاليا".

وأشار الأدميرال شهرام إيراني إلى أن "هدف إيران من التواجد في المياه الدولية هو إرساء الأمن وإظهار القوة و الاقتدار"، لافتا إلى أن "إرساء الأمن ومساعدة السفن الموجودة في المياه الدولية، وكذلك إظهار قوة الدولة الإيرانية إلى جانب، إرسال رسالة سلام وصداقة، تشكل أهداف إيران من التواجد في المياه الدولية".

وأضاف: "بحرية الحرس تتولى المهام في منطقة مضيق هرمز ومياه الخليج ومنطقة شرق المضيق، وصولا إلى المحيط الهندي يعتبر من مهام بحرية الجيش، ولدينا تنسيق كامل مع الحرس الثوري لتولي مهامنا بصورة تمنع الأعداء من زعزعة أمن مياهنا".
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