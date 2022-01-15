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عربي-دولي
جنوح سفينة إيرانية بالقرب من أستراخان
Lebanon 24
15-01-2022
|
08:00
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قال ممثل مديرية حالات الطوارئ في مقاطعة أستراخان، للصحفيين اليوم، إن سفينة "نجفا -2" الإيرانية، المتوجهة من إيران إلى أستراخان، جنحت وعلقت في المياه الضحلة.
وذكر المتحدث أن الحادث وقع، مساء الخميس في النقطة 159 كلم من قناة فولغا - قزوين البحرية.
وأشار المتحدث، إلى أن السفينة تمكنت لاحقا من تخليص نفسها واستمرت في التحرك إلى النقطة الأخيرة في مسارها.
وأشار إلى أن السفينة التي كانت تحمل على متنها 1.5 ألف طن من المنتجات الجاهزة والبضائع، لم تصب بأي ضرر أو عطل. وبقيت الملاحة في القناة تعمل على طبيعتها في كلا الاتجاهين.
وأضاف ممثل المديرية: "في الساعة 08.40 (07.40 بتوقيت موسكو) من يوم السبت، تمكنت السفينة نجفا -2 بنفسها من الخروج من المياه الضحلة واستمرت في التحرك إلى ميناء أستراخان".
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