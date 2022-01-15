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مقتل طفل وإصابة اثنين جراء انفجار لغم في دير الزور

Lebanon 24
15-01-2022 | 08:30
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أفادت وكالة "سانا" بأن طفلا قتل وأصيب اثنان آخران بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" بمنطقة طب هرابش في مدينة دير الزور.
 
وقالت "سانا" إن "لغما أرضيا من مخلفات إرهابيي "داعش" انفجر في منطقة طب هرابش بمدينة دير الزور ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة اثنين آخرين بجروح جرى نقلهما على أثرها إلى المستشفى".

وكشف مدير الهيئة العامة لمستشفى الأسد مأمون حيزة، في تصريح للوكالة أن المشفى استقبل ثلاثة أطفال تعرضوا لإصابات نتيجة انفجار لغم أحدهم يبلغ من العمر 15 عاما وصل إلى المشفى متوفيا فيما تعرض طفل آخر 13 سنة لإصابة خطيرة في البطن والعين وطفل ثالث 11 عاما أصيب بشظايا سطحية في مختلف أنحاء الجسم.
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