عربي-دولي

التحالف العربي يعلن طرقا في وسط اليمن مناطق عمليات

Lebanon 24
15-01-2022 | 09:30
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أبلغ التحالف العربي بقيادة السعودية مواطني اليمن بإعلانه عددا من الطرق في وسط البلاد مناطق عمليات.

وأكد المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن قيادة التحالف طلبت من المواطنين والمسافرين الامتناع عن استخدام الطرق المؤدية من محافظتي مأرب والبيضاء إلى مديريات حريب (محافظة مأرب) وعين وبيحان وعسيلان (محافظة شبوة) ابتداءا من من الساعة الثالثة عصرا من مساء اليوم السبت وحتى إشعار آخر.
 
وأوضح المتحدث أن هذا الطلب يأتي لاعتبار هذه الطرق مناطق عمليات تتم مراقبتها على مدار الساعة، وسيتم استهداف أي تحركات عليها.

وطلبت قيادة التحالف من المواطنين أيضا عدم الاقتراب من هذه الطرق حفاظا على سلامتهم.
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